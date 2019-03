31. März 2019, 18:43 Uhr Premiere Text mit Tracht

Verstiegen: Elfriede Jelineks "Wolken.Heim" im Marstall

Von Christiane Lutz

Dass Elfriede Jelinek sehr verstiegene Texte schreibt, Textflächen eher, wabernd, poetisch, massig, das haben Theatermacher seit es diese Texte gibt als Herausforderung empfunden. Und als Gelegenheit, aus Jelineks Gedankenbergen etwas Eigenes heraus zu schürfen. Immer wieder entsteht so Beeindruckendes, an den Kammerspielen zum Beispiel Jossi Wielers "Rechnitz (Der Würgeengel)", Johan Simons' "Das schweigende Mädchen" oder zuletzt Nicolas Stemanns "Wut". Das waren Inszenierungen, die die Komplexität von Jelineks Sprache für den Zuschauer fassbar machten, ohne sie zu reduzieren. Die Gefahr beim Inszenieren von Jelinek-Texten ist daher, dass man ihrer nicht mächtig wird, dass genau diese Verbindung zum Zuschauer nicht entsteht, die ein tieferes Verständnis möglich macht. Im Marstall des Residenztheaters passiert genau das Regisseur Matthias Rippert mit Jelineks "Wolken.Heim". Und das, obwohl er im Rahmen des Marstalljahresplans eine schauspielerisch überzeugende Arbeit in einem tollen Raum (Bühne: Fabian Liszt) geschaffen hat.

"Wolken.Heim" ist inzwischen auch schon mehr als 30 Jahre alt, Jelinek schrieb das Stück Ende der Achtzigerjahre, noch vor der Wiedervereinigung. Sie beschwört darin ein "wir", ein Deutschsein, das von Waldessehnsucht und universitärem Geist geprägt ist, in ihren Text webt sie Passagen von Hegel, Kleist, Fichte und der RAF ein. Nun sind die Fragen nach der Heimat, nach dem Deutschein gerade wieder sehr aktuell, Menschen aus Kriegsgebieten fragen sich, ob Deutschland Heimat werden kann, AfD-Anhänger fühlen ebendiese in Gefahr. Das lässt sich nicht wegdenken, wenn man heute Jelineks Text betrachtet, Ripperts Inszenierung aber geht über solche Fragen großzügig hinweg. Einzig in der ersten Szene, in der Mathilde Bundschuh mit dem Rücken zum Publikum sitzt, könnte man meinen, das Kopftuch, das sie trägt, könnte religiös motiviert sein. Ist es aber nicht.

Bei Rippert sind die vier Figuren vier sehr bayerisch anmutende Wandersleut, grau in grau gekleidet, wie die Farbe des Wartesaals, in dem sie aufeinander treffen. Aus der Wand ziehen sie Nummern, die niemals aufgerufen werden. Worauf sie warten, wissen sie selbst nicht. Hinter den beiden sich immer wieder öffnenden Türen tosen mal Maschinen, mal zwitschern Vögel. Rippert schafft damit mal mehr, mal weniger subtile Symbole dessen, wofür Deutschein bisweilen gehalten wird: Ordnung, Bürokratie, bisschen Langeweile, Trachten, Maschinenbau, Naturverbundenheit. Der Regisseur lässt seine trachtentragenden Textsprecher umeinander her steigen, sie wispern sich zu, raunen ins Publikum. Ein hyperaktives Paar (Thomas Huber und Ulrike Willenbacher) nervt die anderen (Mathilde Bundschuh, Sibylle Canonica und Yannik Stöbener). Gegen Ende wagt der ein oder andere den Ausbruch aus der Warteschleife, doch draußen scheint auch nichts Besseres zu sein. Das sind alles hübsche Ideen, doch Jelineks Text (beziehungsweise die stark gekürzte Textfassung) verschwindet hinter den Handlungen der Figuren. Und wenn die Verbindung zum Text nicht besteht, bleibt alles kryptische Oberfläche. Verstiegenheit bleibt Verstiegenheit. Schade.