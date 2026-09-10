Im Yuval Abrahams Dokumentarfilm „Naza“ sprechen 24 israelische Soldaten und Geheimdienstleute über den Krieg in Gaza. Sie beschreiben Kriegsverbrechen aus der Ferne, als Bürojob, der manchen sogar Spaß macht.

Ob er denke, dass er an einem Genozid beteiligt gewesen sei? Der Mann zögert keine Sekunde, bevor er die Frage bejaht.

Es war vor allem eine Szene, um die sich die Fragen bei der Pressekonferenz drehten, als der Film „Naza“ am Donnerstag in Venedig vorgestellt wurde. 24 Mitglieder der israelischen Streitkräfte und des Geheimdienstes beschreiben darin im Detail, wie die KI-Softwaresysteme funktionieren, die in Gaza zum Einsatz kommen, nach welchen Prinzipien die Einsätze ablaufen, welche Befehle sie bekommen, welche sie geben.