4. Dezember 2018, 18:57 Uhr Preisträger Ausgezeichnet komisch

Die Kaktus-Gewinner Konstantin Korovin und Juri von Stavenhagen

Von Oliver Hochkeppel

Groß war der Applaus für die beiden Sieger des 30. Kabarett-Kaktus-Nachwuchswettbewerbs, fast noch größer für die beiden Gastgeber und Moderatoren Helmut Schleich und Christian Springer. Doch zu den Standing Ovations erhoben sich alle geschlossen erst, als Albert Kapfhammer sich zum Abschluss-Gruppenbild auf die Bühne gesellte. Der Mann, der den Laden 30 Jahre lang geschmissen hat, als Veranstalter, Organisator, Hauptrunden-Moderator und Mädchen für alles, wofür eben die Mitgründer Schleich und Springer - abgesehen von der gemeinsamen Vorauswahl - als viel beschäftigte Kabarett-Stars schon lange keine Zeit mehr haben.

Man durfte dies als Ausdruck der Dankbarkeit wie auch einer gewissen Wehmut verstehen, denn der 30. war ja auch zugleich der letzte Kabarett-Kaktus. Alles war also das letzte Mal, von der rituellen Erklärung der Abläufe über die Überreichungen der echten Kakteen an die Teilnehmer bis zur Heinzi & Kurti-Nummer, die Schleich und Springer seit Jahren nur noch hier spielen. Einen der Gründe (neben den zahllosen Wettbewerben, die anders als zu Beginn des Kaktus inzwischen die Republik überziehen), warum man aufhört, bekam man während der gesamten Woche wie auch am Abschlussabend vor Augen geführt: Kabarettisten im klassischen Sinne, also politische Satiriker, waren im Feld nicht mehr zu entdecken. Vielleicht nur eine Wellenbewegung, die angesichts der aktuellen politischen Situation auch wieder in die andere Richtung laufen könnte, aber doch auffällig genug.

So gewannen den 30. Kabarett-Kaktus also zwei Comedians, freilich zwei ausgezeichnete, bei den Poetry Slams geschulte. Der zweite Preisträger Konstantin Korovin, in der Ukraine geboren, vom neunten Lebensjahr an in Stuttgart aufgewachsen ("der erste Kaktus-Preisträger mit Migrationsvordergrund", wie Jury-Urgestein und -Prinzipal Klaus Weinzierl feststellte), die kräftige Physiognomie ("wie ineinandergesteckte Geo-Dreiecke" charakterisierte er selbst sein Gesicht) mit üppigen Dreadlocks kaschierend, schöpfte genau aus diesen persönlichen Umständen Komik.

Ganz aus dem persönlichen Erleben baute dann auch der Hauptpreisträger Juri von Stavenhagen seine Stand-up-Performance auf. Das begann mit dem schönen Einstieg, dass er nie so energisch einsteigen könne wie die deutschen Rapper, die schon im ersten Stück immer treudeutsch mit voller Emphase den Namen, den Ort und das Datum bekannt gäben. Etwas, das er dann im Alltag durchspielte. Viele Alltagsminiaturen kippten nach ähnlichem Muster ins Absurde um, von um Hilfe bittenden Facebook-Posts über Peinlichkeiten und Mordgelüste an der Warteschlange im Supermarkt bis zu den Augenbrauen-Delfin-Tatoos einer Frau im Frisörsalon.

Ein schlagkräftiges, sehr witziges Doppel also, deren Siegervorträge - zusammen mit denen der Scharfrichterbeil-Gewinner in Passau - ausschnittsweise am 7. Dezember von 14.05 Uhr an und wiederholt am 8. Dezember von 20.05 Uhr an in den "Radiospitzen" auf BR 2 zu hören sind und das - das ist ja seit eh und je die "Dotierung" des Kaktus' - im kommenden Jahr auch auf den Bühnen in und um München zu sehen sein wird, nämlich am 27. März in der Drehleier, am 5. Mai im Kultur- und Bildungszentrum Seidlmühle in Ismaning, am 6. Mai im Vereinsheim und am 7. Mai in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft.