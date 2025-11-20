Die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, kurz SPIO, zieht Konsequenzen aus einer Studie zu ihrer NS-Vergangenheit. Das kündigte der Verband am Mittwoch in einer ausführlichen Mitteilung an.
NS-VergangenheitDieser Preis war ein „schwerer Fehler“
Lesezeit: 2 Min.
Leni Riefenstahl, Heinz Rühmann und anderen wird die „Ehrenmedaille“ der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft aberkannt. Grund ist eine Studie zur NS-Vergangenheit des Verbands. Auf diese Idee hätte man auch früher kommen können.
Von David Steinitz
Exklusiv
