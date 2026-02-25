Zum Hauptinhalt springen

Leipziger BuchmesseVon Exil und Einsamkeit

Diese Bücher stehen zur Wahl: Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse.
Diese Bücher stehen zur Wahl: Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse. (Foto: Verlage)

Anja Kampmann, Ines Geipel, Helene Bukowski in der engeren Auswahl: Die Nominierungen für den Preis der Leipziger Buchmesse stehen fest.

Von Marie Schmidt

„Vielfalt“ stand, wenn es um die Long- und Shortlists von Literaturpreisen ging, eine Weile lang für Geschlecht, Alter und Herkunft der nominierten Autoren. Wenn man an den Shortlists für den Preis der Leipziger Buchmesse dieses Jahr aber kein besonderes Programm der auswählenden Jury erkennt, spricht das dafür, dass sie literarische Vielfalt im Sinn hatte. Und nur dafür sind solche Listen ja da: Leserinnen und Leser einen kleinen Überblick zu geben, was alles zu haben wäre in den Buchläden.

