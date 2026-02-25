„Vielfalt“ stand, wenn es um die Long- und Shortlists von Literaturpreisen ging, eine Weile lang für Geschlecht, Alter und Herkunft der nominierten Autoren. Wenn man an den Shortlists für den Preis der Leipziger Buchmesse dieses Jahr aber kein besonderes Programm der auswählenden Jury erkennt, spricht das dafür, dass sie literarische Vielfalt im Sinn hatte. Und nur dafür sind solche Listen ja da: Leserinnen und Leser einen kleinen Überblick zu geben, was alles zu haben wäre in den Buchläden.