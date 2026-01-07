Zum Hauptinhalt springen

Digitale Welt440 000 Dollar für den Sturz Maduros

Lesezeit: 5 Min.

Wer außer den Herren in Trumps „War Room“ wusste über die Kommandoaktion in Venezuela Bescheid? Bei der Plattform Polymarket jedenfalls wurde auffällig auf ein baldiges Ende von Nicolás Maduros Herrschaft gewetttet.
Wer außer den Herren in Trumps „War Room“ wusste über die Kommandoaktion in Venezuela Bescheid? Bei der Plattform Polymarket jedenfalls wurde auffällig auf ein baldiges Ende von Nicolás Maduros Herrschaft gewetttet. (Foto: Molly Riley/The White House/AP/d)

Weltpolitik als Spekulationsobjekt: Bei „Prediction Markets“ kann man auf alles wetten – und erstaunlich gut informierte User kassierten beim Sturz Maduros kräftig ab. Doch die Plattformen sind nicht nur wegen Insiderwetten eine Gefahr für die Demokratie.

Von Michael Moorstedt

Wer hätte das auch ahnen können? Als die USA Ende der vergangenen Woche innerhalb von 24 Stunden Venezuela mit Luftschlägen angegriffen haben und kurze Zeit später Machthaber Nicolás Maduro in einer Kommandoaktion festsetzten und per Express vor ein New Yorker Gericht verschickten, ging das selbst für hartgesottene Beobachter der Weltpolitik zu schnell. Nicht jedoch für einen anonymen Nutzer der Plattform Polymarket. Der setzte in den Tagen vor der Aktion bereits zahlreiche Wetten darauf, dass das Maduro-Regime noch vor Ende Januar fallen werde. Die letzte am vergangenen Freitag, nur eine knappe Stunde bevor US-Präsident Trump den Einsatzbefehl gab.

