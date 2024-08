An der Columbia University in New York begannen die Studentenproteste gegen die Nahostpolitik der USA. Nun tritt Präsidentin Minouche Shafik zurück.

Von Fabian Fellmann

Als „Zeit der Turbulenzen“ beschreibt Nemat - genannt Minouche - Shafik ihre kurzen 13 Monate als erste Frau an der Spitze der renommierten Columbia University in New York. Es ist ein Understatement, das zum Lebenslauf der Ökonomin passt, die in Ägypten geboren wurde und in den USA aufgewachsen ist, den größten Teil ihrer Karriere aber in Großbritannien absolviert hat.