8. Mai 2019, 18:57 Uhr Präsidentenwahl Nur eine Stimme mehr

Winfried Nerdinger führt die Akademie der Schönen Künste

Von Sabine Reithmaier

Der Name ändert sich, Alter und Geschlecht nicht. Mit nur einer einzigen Stimme Mehrheit haben die Mitglieder der Bayerischen Akademie der Schönen Künste einen neuen Präsidenten gewählt: Der 75-jährige Winfried Nerdinger, in der Akademie bislang Direktor der Abteilung Bildende Kunst, setzte sich gegen Michael Semff durch und folgt damit Michael Krüger nach. Der ebenfalls 75-Jährige, der seit 2013 der Akademie vorsteht, hatte schon im Dezember 2018 angekündigt, seinen Posten aufzugeben. Der offizielle Wechsel findet am 4. Juli bei der Jahressitzung der Akademie statt.

Semff, bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2015 Direktor der Staatlichen Graphischen Sammlung München, hatte seine Kandidatur relativ spät angemeldet, nachdem ein anderer Bewerber aus der Abteilung Darstellende Kunst die seine wieder zurückgezogen hatte. Dagegen signalisierte Nerdinger, Architekturhistoriker und Gründungsdirektor des NS-Dokuzentrums, schon früh sein Interesse an dem Amt. Abgesehen vom knappen Ausgang der Wahl ist die große Zahl derer auffällig, denen anscheinend beide Kandidaten nicht zusagten. An die 20 Mitglieder zogen es vor, sich ihrer Stimme zu enthalten. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Vielleicht würden sich manche doch einen jüngeren Präsidenten oder gar eine Präsidentin wünschen; der Frauenanteil unter den ordentlichen Mitgliedern ist noch immer niedrig: In der Musik finden sich laut Mitgliederliste auf der Internetseite gerade drei, in der Kunst vier, in der Literatur acht Frauen.

Ebenfalls auf Missfallen gestoßen sein könnte, dass beide Kandidaten aus derselben Abteilung stammten. Möglicherweise verübeln manche Mitglieder Nerdinger auch seinen entschiedenen Einsatz für die Aufarbeitung der wenig rühmlichen Historie der Institution. Der erst im Januar erschienene "Bericht über eine Akademie", in dem die Historikerin Edith Raim deren Geschichte in den Jahren 1948 bis 1968 durchleuchtete und feststellte, dass die damals drei Abteilungen mehrheitlich mit konservativ-reaktionären Persönlichkeiten besetzt gewesen waren, sorgte für Wirbel, vor allem unter den Mitgliedern der Akademie. Für die nächsten drei Jahre hat die Institution jetzt einen Direktor, der sich vor kritischen Auseinandersetzungen mit kulturpolitischen Gegebenheiten nicht scheut.