Kommentar von Philipp Bovermann

Der Kampf gegen digitalpolitischen Regulierungspopulismus, für den die Piratenpartei antrat, bevor sie in einer Wolke von Zankereien und merkwürdigen bis fragwürdigen Äußerungen verpuffte, scheint vorerst verloren zu sein. Sonst wären die Hurra-Rufe nicht gar so ungeteilt, wenn mal wieder jemand der Tech-Industrie die Schuld an allem Übel in der Welt gibt und fordert, sie endlich in ihre Schranken zu weisen. Es würde wohl auch mehr Aufregung auslösen, dass die Landesmedienanstalten derzeit drohen, eine Reihe von Pornoseiten in Deutschland sperren zu lassen.