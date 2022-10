Von Joachim Hentschel

Man holt nach ein, zwei Liedern einmal sehr tief Luft, dann taucht man ein und bleibt: in einem Land vor unserer Zeit, vielleicht einem Paralleluniversum. Die Uhren gehen anders hier, die Herzen schlagen in besonderen, manchmal vertrackten Taktarten. Man muss sich kurz daran gewöhnen, an das besondere Licht an diesem Abend, an den Donner, sozusagen an die allgemeine Wetterlage in der Berliner Max-Schmeling-Halle.