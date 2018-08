20. August 2018, 20:42 Uhr Pop Wer hören will, muss fühlen

Das People-Festival im Berliner Funkhaus ist das größte Indiepop-Konzert-Experiment der Welt - und eine Antwort auf die Frage, was Kreativität jenseits des Start-up-Kapitalismus bedeutet.

Von Juliane Liebert

Das Michelberger Festival oder People Festival findet, das muss man auch erst mal wissen, nicht im Berliner Michelberger Hotel statt, sondern im Funkhaus, und das Funkhaus sieht verrückt gut aus. Lange Flure, die in vertäfelte Säle führen, industriell anmutende Korridore. Große Fenster, Sonnenflecken auf dem Boden, Treppen an Orten, an denen man keine Treppen erwarten würde. Draußen die Spree, ein bisschen Wald. Sommergeruch. An diesem Ort ein Festival veranstalten zu können, ist schon an sich ein Glück. Das People Festival ...