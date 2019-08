Die Band-Lieder sind weitestgehend im Kasten. Nur drei Klaviernummern fehlen noch. Und weil Hubert Weinheimer diese noch "ein bisserl" üben muss, wird es noch etwas dauern, bis das vierte Album von Das Trojanische Pferd erscheint. Dass sie sich nicht stressen wollen, haben die Musiker der wunderbaren Wiener Chanson-Punk-Band schon vor längerem auf ihrer Webseite geschrieben. Auch wenn das jüngste Album schon vier Jahre her ist. Anhören kann man sich zumindest schon einige Lieder, und zwar an diesem Samstag in der Milla, wo sie diese live ausprobieren. Abgesehen von einem Konzert in Leipzig ist der Auftritt hier aktuell der einzige Konzerttermin.

"Heterogener" soll es sein, das neue Material, "etwas weitmaschiger", wie Sänger, Gitarrist und Pianist Hubert Weinheimer erzählt. Was unter anderem damit zu tun habe, dass sich Keyboarder, Gitarrist und Schlagzeuger Rene Mühlberger und Bassist und Schlagzeuger David Schweighart stärker eingebracht haben. Wobei es immer noch Lieder gibt, die von Weinheimer alleine stammen. "Die Texte sind wieder in Gänze von mir", sagt der 1983 in Oberösterreich geborene Musiker, und dass diese noch ein bisschen näher dran seien an der Welt, an "den Menschen, ihren Abgründen und Hochzeiten". Keine "Tiraden" mehr "vom Spielfeldrand". Weil er mit seinen 36 Jahren einfach zu sehr drinstecke im System.

Das gilt auf jeden Fall für die Kulturszene. Denn der Wiener hat mit Neuschnee nicht nur ein weiteres Bandprojekt. Er ist außerdem Bildender Künstler, hat 2014 mit "Gui Gui oder Die Machbarkeit der Welt" seinen Debütroman veröffentlicht (der Nachfolger ist in Arbeit) und mit "Der Weltuntergang" (2012) und "Digitalis Trojana" (2018) am Schauspielhaus Wien zwei Theaterstücke vertont. Rene Mühlberger hat mit Pressyes ein Solo-Projekt am Laufen und ist seit 2016 Live-Gitarrist von Clueso. David Schweighart hat unter dem Namen Schrecken ein eigenes Projekt, ist Teil des Songwriter-Kollektivs Loose Lips Sink Ships und auch Schlagzeuger bei Voodoo Jürgens.

Dass die Musiker sich in verschiedenen Ställen herumtreiben und das Trojanische Pferd teilweise längere Zeit pausiert, mag ein Grund dafür sein, dass die 2007 gegründete Band nicht zu den populärsten österreichischen Exporten zählt. Ein weiterer mag sein, dass Weinheimer das "Österreichische" nicht wie andere klischeehaft ausspielt. Oder dass er sich nicht am "Niveau-Limbo" in der Popmusik beteiligen und nicht wie etwa die Band Bilderbuch "musikalische Emoticons" oder allgemein keine "Saisonware" abliefern will. Alles andere braucht dann halt ein bisserl Zeit.

Das Trojanische Pferd , Samstag, 31. August, 20 Uhr, Milla, Holzstraße 28