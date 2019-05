28. Mai 2019, 18:49 Uhr Pop-up-Kultur in München Wo sonst noch zwischengenutzt wird

Außer "SP CE" gab es in München in den vergangenen Jahren immer wieder Zwischennutzungen. Aktuell hat im Westen der Stadt das "Z Common Ground" noch wenige Tage seine Türen geöffnet. Die Zwischennutzung in der Zschokkestraße beherbergt seit April Kunst-, Musik- und Theaterprojekte, am Sonntag, 2. Juni, ist mit einer großen Finissage offiziell Schluss, nur vereinzelt sind noch Programmpunkte, wie beispielsweise "Werthers Quest For Love", eine Produktion der Kammerspiele. Hinterm Ostbahnhof, wo gerade ein neues Viertel entsteht, befindet sich das Container Collective, ursprünglich auch eine Zwischennutzung, aber eine mit Aussicht auf Verlängerung. In den Containern arbeiten Künstler, Handwerker und Designer, die das Werksviertel beleben. Auf dem Elisabethmarkt steht derzeit Münchens wohl kleinste Zwischennutzung, "Oh Tinyville". Das Marktstandl 22 wurde geschaffen für und von selbständigen Mütter aus der Kreativwirtschaft, es finden dort Lesungen, Konzerten, Workshops statt. Im Rathaus sind noch immer die "Münchner Buchmacher" zu Gast, in dem Pop-up-Shop stellen sieben kleine, lokale Verlage sich und ihre Arbeit vor. Das derzeit begehrteste Zwischennutzungsobjekt ist das ehemalige Gesundheitshaus in der Dachauer Straße 90. Acht Konzepte wurden gerade dem zuständigen Bezirksausschuss vorgestellt. Anfang Juli entscheiden Kommunalreferat und Rathaus, wer den Zuschlag erhält. Noch im Sommer soll dann die Bespielung des Hauses beginnen, aller Voraussicht nach wird es eine gemischte Nutzung von Kunst, Kultur und sozialen Einrichtungen.