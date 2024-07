Pop ist in der Politik eine Währung. Nun geht ein Meme-Video herum, in dem sich Kamala Harris Schallplatten kauft. Das begeistert viele. Doch viel wichtiger ist es, die Stars zu überzeugen. Das ist ein Puzzlespiel.

Von Andrian Kreye

Am Montag verknallte sich das globale Bildungsbürgertum von Brooklyn bis zum Prenzlauer Berg in ein Meme mit Kamala Harris. In dem Video sieht man sie beim Schallplattenkaufen. Der Clip ist zwar schon über ein Jahr alt, aber nahm bereits einen halben Tag nach Joe Bidens Rücktritt virale Fahrt auf. Man sieht die Vizepräsidentin mit einer braunen Papiertüte auf dem Weg vom Plattenladen „Home Rule Records“ in Northwest Washington zu ihrer Vizepräsidentenlimousine. Sie hatte dort vorbeigeschaut, weil an diesem Frühsommertag des letzten Jahres der „Small Business Day“ gefeiert wurde und der Laden zu den „black owned businesses“ gehört.