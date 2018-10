1. Oktober 2018, 19:01 Uhr Pop Tödliche Verwechslung

Jalloul "Chico" Bouchiki ist mit "The Original Gypsies" auf Tour. Mit München ist der Gitarrist und Sänger schicksalhaft verbunden

Von Michael Zirnstein

Es ist ein sonniger Morgen, und Jalloul Bouchiki, genannt Chico, bei bester Laune: Er hat sich gewünscht, das Interview im Augustiner-Biergarten zu führen, hier unter den hohen Kastanien war er schon am Abend zuvor gesessen, hier findet er's gemütlich. Er mag München, hat hier vor langer Zeit einmal, noch mit den Gypsy Kings, in der Olympiahalle gespielt, kommt aber auch privat her, im Advent zum Christkindlmarkt. "Das hat so etwas Verzaubertes, das haben wir zu Hause in Südfrankreich nicht", sagt der 64-Jährige mit der feinen Pomade-Welle im Haar und der goldenen Uhr.

Apropos Zauber, man könnte also gleich über Duende sprechen, was eigentlich aus dem Spanischen mit "Kobold" zu übersetzen wäre, aber in der Musik wohl eher einen beflügelnden Geist bezeichnet. "Wenn dich Gottes Finger berührt", erklärt Chico, "eine metaphysische Verbindung zwischen dem Künstler und dem Empfänger, der die Antennen dafür hat." Wenn Chico Symphonien hört, fühlt er das manchmal, und viele seiner Fans spüren das, wenn er singt und Gitarre spielt. Zwei berühmte Beispiele: Als er noch mit Los Reyes, der Roma-Familie, in die er als Sohn maghrebinischer Einwanderer eingeheiratet hatte, in den Strandbars von St. Tropez spielte, fragten ihn die Zuhörer bisweilen: "Sag mal, eure Tänzerin, die schaut aber aus wie Brigit Bardot." Der Witz: Sie war es, sie liebte diese schneidigen Musiker, war fasziniert von deren einfachen Leben, und hatte sie mal gebeten, bei ihrem Geburtstagsfest zu spielen. Danach machte sie sich oft den Spaß, die Gitarreros mit Kostüm und langem Rock verkleidet zu begleiten.

Zweites Beispiel: Als Chico und seine erste Band Los Reyes noch mittäglich gegen Kost, Logis und Trinkgeld in einem Schweizer Restaurant in Lausanne auftreten durften, verriet ihnen der Besitzer: Kommt heute Abend wieder, dann ist Charly Chaplin da. Sie kamen, postierten sich um den Tisch dieses "älteren, schon gebrechlichen Mannes", und hauten in die Saiten. Chaplin sollen Tränen der Rührung über die Wange geronnen sein. "Das war Duende", sagt Chico, "und für mich eine wichtige Erfahrung für meine Karriere, was wir auslösen können: Wir haben den Mann, der alle Lachen ließ, zum Weinen gebracht."

So könnte man nun mit ihm ins Schwärmen geraten, über die goldenen Schallplatten, die die Gypsy Kings in den Achtzigern in 15 Ländern für ihre Flamenco-Pop-Hits wie "Baila Me", "Volare", "Bamboleo" und "Djobi Djoba" erhielten, für das Versprechen eines ewigen Sommers, dass sie den Hörern gaben. Aber der Sommer der Lebensfreude währte eben nicht ewig, zumindest nicht in der Band. Chico, der Schwager, Co-Autor und Kümmerer, stritt sich mit einigen Reyes- und Baliardo-Brüdern wegen des Managements und um Geld, das Übliche. Er ging, oder flog raus. "Sie behielten den Namen der Gypsy Kings, ich die Seele", sagt er scherzend, aber die Trennung schmerzt ihn bis heute.

Die Gypsy Kings spielten vor allem in den USA, Bouchikhis neue Gruppe Chico & The Gypies in Europa, aber sie lebten alle noch in Arles und Montpellier, und wenn sie sich auf der Straße treffen, grüßten sie höflich, den Streit führen seit 26 Jahren die Anwälte. Chico machte das Beste aus der Trennung, schrieb weiter Songs, tat sich gerne auch mit jungen Rappern zusammen. Zuletzt etwa sehr erfolgreich für "La Guape" mit Rio Santana und The Original Gypsies. Das ist seine treue Band erweitert um die Reyes-Brüder Patchai, Canut und Paul. Die drei hatten ihn gebeten, bei ihm einsteigen zu dürfen, die Gypsy-Kings-Bosse Nicolas und Tonino hätten sie rausgedrängt, um ihre Söhne in die Band zu holen. "Das ist, wie wenn Mick Jagger die anderen drei rauswirft und mit seinen Kindern auf Rolling Stones macht", sagt Chico und hebt die Schultern - aber ihm kann es nur recht sein. Mit den Original Gypsies ist er noch näher dran am Original und kann auf große Tour gehen - in München gastierte er in der Philharmonie.

Alles Duende in München? Nicht ganz. Seit den Olympischen Spielen 1972 ist die Stadt eng verbunden mit dem Schicksal von Chicos Familie Bouchikhi. "Das Attentat palästinensischer Terroristen auf die israelische Mannschaft bewegte auch "uns Jungs in Arles", erinnert er sich, aber das es die Tragödie seiner Familie werden wurde, war da noch völlig fern. Ein Jahr später sagte ihm ein Polizist bei einem Konzert in St. Tropez, er solle nach Hause fahren, es sei etwas passiert mit seinem Bruder Ahmed, der Bruder, der ihm seine erste Gitarre geschenkt hatte. Er musste dann seinen Eltern beibringen, dass sein älterer Bruder Ahmed im norwegischen Lillehammer von der Caesarea-Einheit des israelischen Geheimdienstes bei der "Operation Zorn Gottes" vor den Augen seiner schwangeren Frau erschossen worden war. Angeblich, weil er einer der Olympia-Attentäter war. Eine nicht nur tragische, sondern letztlich auch vorsätzliche Verwechslung des 1,73 Meter großen, seit Jahren in Lillehammer lebenden Ahmed Bouchiki mit dem 1,92 Meter großen, eigentlich gesuchten Ali Hassan Salameh.

Sechs der Todesschützen wurden identifiziert und für ein paar Jahre ins Gefängnis gesteckt, andere tauchten in Israel unter - dass die Regierung sich nie bei der Familie entschuldigte, daran ging letztlich auch sein Vater zugrunde, ist sich Chico sicher. Er selbst wurde UN-Botschafter für den Frieden, "weil es nichts bringt, zu hassen und nach Vergeltung zu rufen", wie er sagt. So durfte er beim ersten Jahrestag des Osloer Abkommens auftreten - mit ihm standen Shimon Peres und Yassir Arafat auf der Bühne. Die zwei Politiker, die in seinen Augen verantwortlich für den Tod seines Bruders waren. Und niemand wusste, wer er ist. Die Staatschefs schüttelten Chicos Hand. "Ich habe das als meine persönliche Entschuldigung angenommen", sagt er. Die Tragödie habe seine Künstlerseele nie verhärtet, sagt Chico, "das bringt dich sogar weiter". Leider habe er die Gitarre seines Bruders verloren, "aber ich habe alles in meinem Herzen", sagt er und klopft sich auf die Brust, "deshalb ist die Musik so schön: Duende!"

The Original Gypsies, Mittwoch, 3. Oktober, 20 Uhr, Philharmonie, Rosenheimer Straße 5.