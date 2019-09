Dass Amira Warning das Video zu ihrem Song "Vielleicht lieber morgen" und zu anderen Stücken ihres neuen Albums "Momentan" auf Aruba gedreht hat, liegt nah und doch wieder fern. Nah deshalb, weil ihre Familie von der Kleinen-Antillen-Insel stammt, weil sie selbst fast jedes Jahr dort zu Besuch ist und freilich weiß, wo die schönen Ecken sind, also "fast überall", besonders die Gegenden mit den bunten Häuschen, zum Beispiel in Dakota, wo ihre Großeltern wohnten. Auch wenn die Aruba Tourism Authority die Münchner Musikerin unterstützt hat, mussten sie und ihr Drehteam nichts beschönigen: "Es sieht einfach gut aus dort", sagt sie, "wir haben so viel gefilmt, dass unser Cutter gar nicht wusste, was er weglassen soll. Wir haben dann die Teile in die Videos gepackt, die mit mir und meiner Familie zu tun haben."

Und doch liegt Aruba ferner bei diesem Album als bei den beiden zuvor (alle beim Münchner Label Blanko Musik). Denn die Künstlerin Ami singt darauf, wie sie zu Hause spricht: auf Deutsch. Da macht sie nun kein Aufhebens darum, sie habe schon immer auch deutsche Songs geschrieben, sie habe "gesammelt und gesammelt, und jetzt sind halt ein paar da", und "mischen brauche sie das nun auch nicht - wenn schon denn schon", habe sie sich gedacht. Einmal geht sie auf der Platte darauf ein, im Stück "Gegenwind", in dem sie all die Kommentare versammelt, die man als junger Mensch, speziell als Musiker so einfängt zwischen Schulterklopfen und Ohrfeigen: "Und du singst jetzt auf Deutsch, machst du das fürs Geld?" Dabei hatte man ihr vor fünf, sechs Jahren noch geraten, englisch zu singen wie ihr etablierter Vater Wally Warning ("No Monkey"), schon wegen der internationalen Chancen. Und jeder, der die damals 18-Jährige auf einer kleinen Bühne erlebte, träumte sie einfach hinein in eine weltweite Karriere: So reif wirkte sie da bei aller Kessheit mit ihrer kehligen, tiefen Haifischhaut-rauen Stimme, so komplett und catchy waren bereits ihre Songs, dass man nur staunte. Und Staunen ist der Zunder des Pop.

Detailansicht öffnen "Verkrampf dich nicht", das lernte Ami Warning auf Aruba. (Foto: Blanko Musik)

Wo Pop-Potenzial ist, ist gut gemeinter Rat nicht weit. "Damals organisierte man mir Fotografen, sagte: ,Tu da mal ein bisschen Schminke drauf.' Heute suche ich mir selbst aus, wer was macht", sagt Ami, "ich habe das Gefühl, ich bin ganz nah an dem dran, was ich zeigen will." Es mag sein, dass der naive Schwung weg ist, findet sie, dafür entscheide sie nun selbst über jeden Schritt. Das sieht man an der Findungsphase seit dem zweiten Album "Seasons". Ami traf sich zu "Brainstorm-Sessions" mit Kollegen, merkte aber: "Das sind dann nicht meine Geschichten." So schrieb sie wieder allein, wenn auch nicht uninspiriert: Die Direktheit von Annen May Kantereit imponierte ihr sehr, mit deren Sänger Henning May sie die Gnade der früh patinierten Stimme teilt. Sie probierte mit dem Beatbastler Sepalot im Studio einiges Elektronische aus, cool, aber das passte diesmal noch nicht. Sie spielte mit ihrer Band und Papa Wally am Bass einige Stücke live im Studio ein - das klang rau, aber noch nicht richtig. So setzte sie sich noch mal mit den Produzenten Simon Frontzek und Rudi Maier an die Aufnahmen und schuf ihren "Momentan"-Sound, der den Hörer nah und reduziert gefangennimmt, auch mal ganz hip Bläser-Schnipsel einschleift in "Gegenwind". Manches ist nah dran an den klugen Pop-Hits der Frankfurterin Namika. Amis "Untertauchen" fängt so an wie Namikas "Lieblingsmensch", eine Liebeserklärung an den besten Freund, die beste Freundin: "Es fühlt sich halt einfach gut an, wenn ich für ein zwei Stunden mit dir untertauchen kann, ohne nach vorn zu sehen, weil wir uns einfach gut verstehen ..." Aber dann wird es schlimm, der Pop kippt in den Blues, weil der andere offenbar auch ohne sie glücklich ist: "Jetzt wo du ganz weggehst, tut schon weh, aber ich freue mich für dich, es ist okay, weg von hier frei fliegen, weg von mir, neue Träume kriegen." Dieses "okay" ist ein Zwischending zwischen traurig und tröstlich, weil Ami im momentanen Gefühl der Verzweiflung dessen Vergänglichkeit erkennt: "Das Leben ist sowieso ein Kommen und Gehen, wir werden sehen, wir werden sehen." Das hat hohes Identifikationspotenzial. Gerade wegen seiner Klarheit und Leichtigkeit.

Wie in Kinderliedern wiederholt sie Melodien und Reime: "Alles muss muss muss, warum eigentlich, für heut' ist Schluss Schluss Schluss." Da gipfelt im fast unverschämt gut gelaunten "Schubidu", wo sie allen ernstes scattet: "Schubiduab, nichts hält mich ab, schubadubai, alles ist okay". Das ist okay, das ist sogar mehr als okay, weil ob sie nun "Karussell" fährt, auf einem "Hausdach" lümmelt oder nur mal "Fliegen" oder "Einfach sein" möchte und beim Thema "Mann und Frau" zumindest "die Märchen immer noch" glaubt, gibt es da immer eine Falltür in eine verletzte Seele. Deshalb wirkt im Video zu "Vielleicht lieber morgen" Aruba, das mit dem Slogan "One Happy Island" lockt, nicht wie die Trauminsel der Flippers. Was da anbrandet wie Südseewellen, ist Krampflöser-Medizin auf einem Zuckerwürfel: "Vielleicht lieber morgen, wenn die Sonne scheint, vielleicht fühlt sich dann alles alles wieder besser an."

Ami Warning , Fr., 6. Sep., Gelting, Hinterhalt; Di., 1. Okt., München, Volkstheater