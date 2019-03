5. März 2019, 18:29 Uhr Pop-Reihe Das erste Mal verbindet

Neues und Rares bei der "Anhörung"

Von Jürgen Moises

Wer sich über die Münchner Musikszene informieren will, der kann das über Konzerte oder Zeitungsartikel versuchen. Er kann alternativ aber auch zur "Anhörung" gehen. Eine musikalische Reihe, in welcher der Musiker, Sänger, Autor und DJ Federico Sanchez seit 2016 in einem öffentlichen "Pre-Listening" neue Alben von Münchner Musikern, Bands und Labels vorstellt. An diesem Mittwoch startet die vierte und voraussichtlich letzte Staffel, weil die kulturelle Förderung ausläuft. "Ich würde mir wünschen, dass das Format institutionalisiert fortbesteht", so Sanchez, also dass jemand anderes es auf irgendeine Weise fortführt. Oder noch besser: "dass man neue Münchner Alben zukünftig im Rathaus präsentiert".

Das klingt dann doch eher nach Zukunftsmusik, während es in zwei besonderen Fällen der kommenden sechs Termine in die umgekehrte Richtung, das heißt: in die Vergangenheit geht. Zwar geht es auch hier um unveröffentlichte Alben. Nur wurden diese nicht aktuell, sondern vor 18 Jahren und im anderen Fall sogar vor 52 Jahren produziert. Und sie sind beide nie erschienen. Das erste stammt von Critical Mass On Wheels, einer früheren Band des musikalischen Tausendsassas Josip Pavlov, den man von Münchner Indie-Bands wie Majmoon, Das Weiße Pferd oder The Grexits und als Veranstalter des "Maj Musical Mondays" und des "Noise Mobility Festivals" kennt. Das zweite ist von der Krautrock-Legende Amon Düül.

Im Falle des Albums von Amon Düül, das der ehemalige Bassist der Ur-Formation Ulrich Leopold am 5. April in der Lothringer 13 persönlich vorstellt, dürften so einige eine Überraschung erleben. Denn die Musik darauf klingt "wienerisch", nach von Klassik und Folklore beeinflusstem Austropop, unter anderem weil ein österreichischer Sänger daran mitgewirkt hat. "Ein tolles Zeitdokument", so Sanchez, auf das er über den Musiker Salewski gestoßen ist, der an derselben Musikschule wie Leopold unterrichtet. Und der in den vergangenen Jahren auch schon versucht hat, das Album zu veröffentlichen. Weil das nicht geklappt hat, kann man es einmalig in einer im Duophonic Studio in Augsburg hergestellten Unikat-Presssung hören.

Das gleiche gilt für "Autopsija" von Critical Mass On Wheels, das an diesem Mittwoch in der Favoritbar vorgestellt wird. Auch dieses gibt es nur als Unikat, weil Josip Pavlov als Gitarrist und Sänger der Band 2001 von Zagreb nach München zog und der Schlagzeuger Marko Peldic nach Frankfurt, während der Bassist Davor Perišić in Kroatien blieb. Die Band, deren Musik sich zwischen Post-, Prog- und Jazz-Rock bewegte, existierte dann zwar noch ein Jahr. Aber das zuvor noch in Zagreb aufgenommene Album ging in den biografischen Umbrüchen unter.

Gegründet wurde die Formation unter dem Namen Blue 1000, in Pavlovs und Peldic' Heimatstadt Tisno auf der kroatischen Insel Murter. Dort hielten sie mit Freunden zeitweise einen Möbelladen besetzt und lernten durch Zufall irgendwann die Band Pluto um den legendären tschechischen Schlagzeuger Pavel Fajt kennen. Diese Begegnung war laut Pavlov ein "musikalischer Wendepunkt", von dem er möglicherweise in der Favoritbar noch ausführlicher erzählen wird. Weitere Alben der "Anhörungs"-Reihe: das Debüt der Band Anne um Candelilla-Schlagzeugerin Sandra Hilpold (20. April, Import Export) sowie die neuen Werke von Angela Aux (15. Mai, Favoritbar), Evi Keglmaier (Anfang April, Import Export) und des Augsburger Duos Schnitt (irgendwann im Mai, Lothringer 13). Eventuell wird es, so Sanchez, auch noch einen Bonus-Abend mit Das Hobos oder Sasebo geben.

Anhörung, mit Critical Mass On Wheels, Mi., 6. März, 20 Uhr, Favoritbar, Damenstiftstraße 12, weitere Termine im April und Mai