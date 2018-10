26. Oktober 2018, 18:50 Uhr Pop Pink zwei Mal im Olympiastadion

Für einige Popstars ist selbst die größte Konzertarena Münchens nicht groß genug. Kaum hatte Pink den Termin für ihr erstes Konzert in München seit fünf Jahren bekannt gegeben, belagerten die Fans die Vorverkaufsstellen. Am schnellsten weg waren die Karten der teuersten Kategorie von 214 Euro für Freitag, 26. Juli 2019. So schob der Veranstalter gleich ein Zusatzkonzert der "Beautiful Trauma"-Tour am Samstag, 27. Juli, nach, welches dann der Abschluss der Deutschlandreise der amerikanischen Sängerin ("Get The Party Started") mit akrobatischen Fähigkeiten ist. Als weitere Attraktionen im Olympiastadion im kommenden Jahr sind bereits Andreas Gabalier (15. Juni) und Metallica (23. August) angekündigt. Für alle Konzerte gibt es noch Tickets.