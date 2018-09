17. September 2018, 19:10 Uhr Pop Noname

Von Jens-Christian Rabe

Der wegweisende Hip-Hop der Gegenwart heißt Trap und ist, nun ja, eine erratisch nuschelnde Freakshow, maximal eklektisch, völlig überdreht, superkünstlich. Anders gesagt: Er ist eine grandiose Unverschämtheit, Dekonstruktion mit dem Gummihammer auf Beruhigungsmitteln, fröhliche Wissenschaft unter Einflüssen. Verspult erkundet er die Grenzen des guten und des schlechten Geschmacks, die er in dem Moment, in dem er sie überschreitet, selbst oft zum ersten Mal gesehen hat. Eines der beliebtesten Stilmittel sind sogenannte Ad-libs, redundante, spontan die Texte ergänzende - ja, der Begriff geht tatsächlich auf das lateinische ad libitum, nach Belieben, zurück - Laute, Grunzer, Huster, mal mehr mal weniger an die Sprache angelehnt: "Whaaaaat! Ayyyyyyy! Yuuuk! Skrrrt!" Der Konsum von Kunst dieser Art kann eine so verstörende wie beglückende Offenbarung sein, nicht zuletzt, weil viele der Songs Mainstream-Hits sind und nicht bloß Avantgarde-Pop-Experimente, nach denen man an den entlegensten Orten Digitaliens suchen muss. Manchmal ist es, als beobachtete man nachts um drei einen stolpernden Betrunkenen, dessen Gleichgewichtsstörungen plötzlich einen seltsam anmutigen, völlig neuartigen Tanzstil gebären - und drumherum stehen Hunderte Menschen, nicht aus Schadenfreude, sondern aus echter Begeisterung und ehrlicher Bewunderung. Manchmal hält man das aber auch einfach nicht aus und fragt sich, was eigentlich aus dem von Soul, Funk und Jazz inspirierten, entspannt rollenden, klugen, nicht gewissenlosen Rap geworden ist, mit dem einst De La Soul, A Tribe Called Quest, Lauryn Hill oder die Jungle Brothers berühmt wurden. Also der Rap, für den man nicht zwingend erst einmal damit einverstanden sein muss, dass die Frau an sich zu erniedrigen und Gewalt zu verherrlichen ist. Diesen Rap gibt es immer noch! Und genau jetzt gerade mal wieder auch noch in bester Form: Die amerikanische Rapperin Fatimah Nyeema Warner alias Noname hat nach "Telefone" vor zwei Jahren nun "25 Rooms", ihr zweites fabelhaftes Album, veröffentlicht. Zarte Medizin gegen den Irrsinn, ganz easy zugeflüstert von einer supercoolen, weisen Freundin.