Pop Musik am Rande des Nervenzusammenbruchs

Die "Chemical Brothers" aus Manchester gelten als Pioniere des Big Beat. Bei ihren Konzerten suchen sie stets den transzendenten Moment - ihre Maschinen sollen Seelen haben. Nicht denken, sondern fühlen darf nun auch das Publikum im Zenith

Von Michael Zirnstein

Ab und zu dachten sie ans Aufhören, etwa 2012, als ein Konzertfilm und eine Live-Platte ihr Schaffen auf den Punkt brachten. Da hätten sich die Chemical Brothers auf ihrem Lebenswerk ausruhen können, das darauf basierte, dass sie Mitte der Neunziger in Manchester eine neue Tanzmusik erschaffen hatten: den Big-Beat, ein verstörender wie betörender Sturm aus Elektro, Rock, Funk, Hip-Hop und Gesangsfetzen. Aber Tom Rowlands und Ed Simons spürten: "Da ist noch ein weiteres Album in uns." Und so raven sie weiter - zum ersten Mal seit 2007 auch wieder in der Münchner Zenith-Halle.

SZ: Die erste Erinnerung an Ihr Konzert vor elf Jahren ist die an ein Bass-Brummen, das die Hosenbeine flattern ließ.

Tom Rowlands: Das ist genau der Effekt, nach dem wir im Studio suchen.

Sehr einschüchternd, wie in der Szene in "Jurassic Park", wo das Zittern eines Wasserglases etwas Großes, Fieses ankündigt.

Musik schlägt immer ein, macht sich körperlich bemerkbar, live eben noch mehr, als wenn man sie auf dem Handy hört. Da bekommt man die ganze Frequenzbreite. Die Lautstärke ist dafür da, dass der Hörer sich ganz hingeben kann, überwältigt wird.

Kennen Sie die weltweit agierende Münchner Gruppe Schlachthofbronx?

Schlaggt-hoff-brogs? Nein.

Die machen harte Bassmusik, ihr Programm heißt "Blurred Vision", "Verzerrte Optik", wegen des Mythos' in der Szene ...

Davon habe ich gehört: Der Bass ist so laut, dass die Augäpfel vibrieren. Okay, wenn das so eine Macho-Sache ist, dann ist mir das zu viel. Es ist fein, wenn einem die Musik einen Klapps auf den Hinterkopf gibt. Zerstörerisch sollte sie aber nicht sein.

2007 spielten sie "Star Guitar", zu dem der Regisseur Michel Gondry ein Aufsehen erregendes Video von einer Zugfahrt animiert hatte. Im Konzert ließen Sie auf der Leinwand dagegen Blüten aufgehen. Wie wählen Sie ihre Bühnen-Visuals aus?

Ein Freund, Adam Smith, hat schon Visuals bei uns gemacht, als wir noch nur mit einer Drum-Maschine und ein paar Keyboards unsere allererste Show spielten in dem kleinen Club, 1994. Er schleppte seine alten Filmprojektoren, Öl-Lampen und Stroboskope an. So machen wir das immer noch, nur auf einer anderen technischen Ebene.

Ein 32-Spur-Mischpult ist das Bühnen-Instrument von Tom Rowlands (rechts), Ed Simons werkelt mehr an Synthesizern und Sequenzer, wie hier 2015 beim "Frequency" in St. Pölten. (Foto: Herbert P. Oczeret/dpa)

Ist die Licht- und Video-Show besonders wichtig für Künstler wie Sie, die auf der Bühne eher Knöpfe drücken wie Ingenieure in einem Kernkraftwerk?

Das ist der Schlüssel. An der Live-Show, die wir in München spielen, arbeiten wir seit neun Monaten. Adam kam schon ins Studio zu uns. Schon da entwickelten wir klare Ideen, wie die Songs aussehen sollen.

Im Internet zeigen Filmmitschnitte ihrer neuen Tour gigantische Tanz-Maschinen-Tänzer. Was ist Ihre Idee dabei?

Das Grundgefühl ist, der Musik die Kontrolle zu überlassen. Auch in unseren Songs mit Beth Orton oder Hope Sandoval geht es darum, übernommen zu werden. Das sind Schlüsselstücke für uns. Ich mag den transzendenten Moment in der Musik, wenn man nicht mehr denkt, sondern nur noch fühlt. Den suchen wir auch im Konzert.

Das ist aber keine Wonne, sondern oft ganz schön bedrohlich.

Natürlich. Das ist kein Hippie-Ding, auch wenn wir manchmal Blüten sprießen lassen. Es kann ein Schock sein, der ein körperliches Gefühl von "Das ist zu viel!" hervorruft. Adam spricht da oft von einem Rummelplatz: Das Gefühl, das man auf dem Gipfel einer Achterbahn hat.

Wie ein Drogentrip?

Obacht! Ich würde das nicht auf eine Drogenerfahrung reduzieren. Musik ist viel direkter: In dem Moment, wo man den ersten Akkord hört, fühlt man sich anders.

Nur Gefühl? Oder haben Sie als ehemalige Geschichtsstudenten eine Botschaft: Bei "Galvanize" mit der Zeile "Push The Button" assoziierte man 2005 den Irakkrieg.

Wir reden im Studio eher über Instrumente, Klänge, vielleicht Texte. Aber was man an diesem Tag mitschleppt, beeinflusst das. Wir haben fast ein neues Album fertig. Obwohl es nicht ausdrücklich ruft: "Ich hasse den aktuellen Zustand unserer Welt", reflektiert die Musik doch unser Gefühl dazu. Wir machen Musik nicht in einer Blase. Wobei wir bestimmt nicht diese Art von Songwritern sind, die sagen: "Ich habe mich gerade von meiner Freundin getrennt - hier ist ein Song über die Trennung von meiner Freundin." Aber der Frust fließt schon ein.

In Ihren Musikclips, etwa 2015 in "Wide Open" mit Beck - auch so ein Star der Neunziger -, geht es oft auch um die Schnittstelle von real und virtuell.

Ja, und das ist auch das Spannende am Musikmachen. Maschinenmusik, die wir aber immer so klingen lassen wollen, dass man hört, dass Menschen sie machen, die wirklich schwitzen. Elektronische Musik klingt oft sauber, rein, so als ob die Maschinen die Kontrolle haben. Bei uns soll die Maschine eine Seele haben, als ob sie am Rande des Nervenzusammenbruchs steht.

Ist das der große Unterschied zwischen Ihnen, den alten Big-Beat-Pionieren, und neuen Pop-Stars der Electronic Dance Music von Skrillex bis David Guetta?

Diese Leute sind sicher sehr talentiert. David Guetta ist schon lange unterwegs, er kommt aus kleinen Clubs und weiß sicher, was Tanzmusik ist, aber er ist jetzt in einer ganz anderen Sphäre - ein Pop-Weltstar für Teenager, und seine Musik ist für so ein Publikum gemacht. So sind wir nicht. Unser Ding ist zurückhaltender, einzigartiger, wir haben diese kleine Nische geschaffen für unsere Vision der Musik.

So konnten Sie selbst beim Jazz-Festival in Montreux auftreten. Wie viel können Sie auf der Bühne improvisieren?

Wir könnten Stücke vollständig auseinandernehmen - aber wir wollen diese spezielle Kombination von Sounds, die den Song ausmachen, nicht zerstören. Improvisation ist nicht der König! Klar, vieles von Miles Davis ist toll, aber Leuten beim endlosen Jammen zuzuhören, kann schrecklich sein.

2007 in München hatten Sie das neue "Do It Again" dabei. Das prägnante Riff daraus knattert zehn Jahre später noch immer durch die Clubs. Was denken Sie, wenn Ihnen Fragmente Ihrer Arbeit begegnen?

Musik ist ein Kreislauf. Klar, so eine Kombination von Tönen zu finden, die einen gefangen hält, ist toll. Aber Musik ist dazu da, geteilt zu werden. Ich liebe es, wenn Kollegen Stücke nehmen und was Frisches daraus machen. Ich bin mit Hip-Hop großgeworden, das hat meinen Horizont geöffnet. Ich hörte eine Beastie-Boys-Platte und war bald bei Eric B. & Rakim, vor denen hatte ich nie wirklich was von James Brown gehört. Ich liebe es, wenn ich herausfinde, woher ein Sample stammt - die Byrds hörten John Coltrane und machten "Eight Miles High". Alles dreht sich. Ständig.

