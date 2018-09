6. September 2018, 18:46 Uhr Pop Museal? Ah ja, nö

Die "Einstürzenden Neubauten" spielen in der Philharmonie ihre "Greatest Hits". Sänger Blixa Bargeld erklärt, wie es dazu kam

Interview von Rita Argauer

Während in der Ausstellung "Geniale Dilletanten" im Münchner Haus der Kunst 2015 eine Underground-Popszene den Weg ins Museum fand, spielten die Einstürzenden Neubauten im Westflügel des Hauses. Seit den Achtzigerjahren hat die Band mit dem Kultur-Establishment Erfahrung, etwa in Arbeiten mit Peter Zadek. Mittlerweile hat sich der Sänger Blixa Bargeld, 59, vom Punk zum gesetzten Düsternis-Chansonnier gewandelt. Im Januar 2018 trat die Gruppe zur Eröffnung in der Elbphilharmonie auf. In München spielt sie an diesem Samstag zum 25-jährigen Bestehen der Muffathalle in der Philharmonie "Greatest Hits".

SZ: Fürchten oder schätzen Sie die eigene Musealisierung?

Blixa Bargeld: Die eigene Musealisierung? Ah ja, nö. Es ist natürlich schöner, in 'ner Philharmonie zu spielen oder überhaupt an einem vernünftig ausgestatteten Veranstaltungsort als in irgendeinem Rattenloch. Das ist nicht die Musealisierung, das ist nur die Art und Weise, wie wir dann etwas verwirklichen können, was wir verwirklichen wollen.

Weil solche Orte technisch besser ausgestattet sind?

Wir haben ja das ganze Programm, von 1980 bis jetzt, in allen Formen, in denen man spielen kann, mit Stromausfällen oder Wasserschäden, aufgeführt. Vor drei Wochen in Kopenhagen mussten wir das Konzert abbrechen, weil die Bühne so schlecht gebaut war, dass sie dem Regen nicht standhalten konnte. Es ist nicht so, dass wir jetzt jederzeit in den tollen Umständen spielen. Es kommt auch immer noch das Gegenteil vor.

Aber Sie würden sagen, dass eine Philharmonie oder das Haus der Kunst eine bessere Umsetzung Ihrer Musik fördert?

Man kann es ganz einfach sagen: Es gibt bestimmte Bedingungen unter denen man vernünftig spielen kann. Und das kann in einer Philharmonie genauso sein wie an einem guten anderen Veranstaltungsort. Ich glaube nicht, dass das automatisch eine Musealisierung bedeutet und dass nur Veranstaltungsorte, die für klassische Musik gedacht sind, automatisch die besten sind.

Ihr aktuelles Programm nennen Sie "Greatest Hits". Die Klassiker der Neubauten?

Das dazu passende Greatest-Hits-Album enthält nur Stücke, die wir noch spielen. Als älter werdender Musiker hat man das Gefühl, das Publikum wird immer jünger. Das wird es aber gar nicht, die sind genauso alt wie damals, bloß wir werden immer älter. Da gibt es so viele nachgewachsene Hörer, denen es gut tut mit einem Album den ganzen Rundumschlag zu haben. Das "Greatest Hits" zu nennen hat einen Witz. Wenn wir schon keine Hits haben, können wir trotzdem ein Greatest-Hits-Album veröffentlichen. Ein Hit ist ja auch Schlag ins Gesicht. One hit after another.

Ist es dann eine Art von verdrehter Rebellion, dass sie die Eröffnung der Elbphilharmonie angenommen haben?

Das zeigte eher ein bisschen Humor von Seite der Elbphilharmonie, dass sie uns eingeladen haben. In einen Neubau zur Einweihung die Einstürzenden Neubauten ... Dann habe ich denen ins Gästebuch geschrieben: "Bitte, Ihr habt uns eingeladen, Einstürzende Neubauten, haha." Aber wir haben etwas abgeliefert, von dem sich jedes Ensemble in moderner und neuer Musik mal eine Scheibe abschneiden kann.

Dass Sie jetzt auch in München in der Philharmonie auftreten, war das Ihr Wunsch?

Die Muffathalle wollte sehr gerne, dass wir in deren Jubiläumsprogramm auftreten.

Und der Ort?

Den haben sich auch die von der Muffathalle ausgedacht. Wo ist der überhaupt?

Direkt neben der Muffathalle, den Berg hoch, der Backsteinbau.

Ach so, da, das ist die Philharmonie, die habe ich schon mal gesehen.

Sie ist sehr ungeliebt bei den Klassik-Liebhabern, weil sie nicht so gut klingt.

Sehen Sie, das habe ich doch vorhin gesagt. Bloß weil es eine Philharmonie ist, hat man nicht automatisch den besten Sound. In der Elbphilharmonie haben danach viele gesagt: "Es klang fantastisch, man konnte alles hören." Aber das Problem ist ja: Die Leute glauben viel zu viel von dem, was sie hören. Man darf aber nicht alles glauben, was man hört!

Ist es denn tatsächlich so reizvoll, egal ob Klassik oder Pop, alles so transparent und deutlich zu hören?

Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Akustiken. Zu diesem Philharmonie-Kram darf ich ja dann im November auch noch die letzten Aufführungen von "Lament" im Pierre-Boulez-Saal in Berlin hinzufügen. Da habe ich dann noch Mal eine andere Akustik. Die soll ja auch gut sein.

Ah, noch ein neuer Klassik-Konzertsaal. Es ist doch auffällig, wie sich von der sogenannten Hochkultur aus ein immer stärkeres Interesse an Pop- und Undergroundkultur entwickelt ...

Die Popkultur wollte uns ja nie haben. Das ist ja die einzige Richtung, in die wir uns entwickeln durften. Von mir aus kann man uns dann musealisieren oder das nennen wie man will. Aber die Popkultur wollte uns wirklich nie haben.

Haben Sie sich deshalb von 2002 an der Musikindustrie auch komplett entzogen?

Wir haben da das Crowdfunding erfunden. Das haben wir uns aus dem klassischen Buchmarkt und in der vorgetäuschten Intimität von Pornowebseiten abgeschaut. Wir haben da was ganz Komplexes gebaut, also meine Frau hat das programmiert. Wir haben das Substitutionsgeld eingesammelt und dafür ein Album geboten, das es sonst nicht gibt. Und einen direkten Zugang, um zu zugucken, wie die Band arbeitet und was sie macht. Von da an haben wir uns wirklich komplett losgeeist. Wir hatten keinen Plattenvertrag mehr, wir haben das alles selber gemacht. Streaming ist ja jetzt etwas Normales. Damals mussten wir das erst selbst entwickeln. Unser ganzes digitales Archiv geht jetzt übrigens an die Stanford University, die möchten gerne den ganzen Kram haben.

Da ist das Interesse auch wieder anders gelagert, als man vermutet.

So wie das meistens bei uns war.