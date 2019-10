Die letzten Überreste einer Burgruine. Ein König wie aus dem Bilderbuch, mit langem Haar, dunklem Bart, goldener Krone und tapferem, weitsichtigem Blick. In den Händen hält er ein Buch mit leuchtendem Pentagramm auf dem Umschlag. Dazu: die Klänge von E-Gitarren, Bass, Schlagzeug, Flöten und Geigen. Und Thomas Lindners tiefe, manchmal fast sonore Stimme: "Ein Ort - geheimnisvoll umwoben und sehr wohl / verborgen tief im Nebel. Hort von Mythen und Symbol ..." Affalon - die sagenhafte Insel, auf der das magische Schwert Excalibur geschmiedet worden sein soll, ist der Ort des Geschehens in Schandmauls Musikvideo "Die Insel - Ynys Yr Affalon". Mystisches und Mythisches spielen eine zentrale Rolle bei der Band.

"Wir möchten die Menschen entführen", Leadsänger Thomas Lindner klingt entspannt und routiniert, als er das sagt. Bereits seit 21 Jahren machen die Münchner eine Mischung aus Rock und Folk, gepaart mit ungewöhnlichen, mittelalterlichen Instrumenten. Zehn Platten hat die Band schon veröffentlicht, ihre neueste - "Artus" - stürmte unmittelbar Platz zwei der deutschen Albumcharts. Die sechsköpfige Musikgruppe ist mehrfach ausgezeichnet worden, dreimal war Schandmaul für den Echo Pop nominiert.

Für Thomas Lindner ist der Erfolg seiner Truppe aber kein Wunder, sondern eher logische Konsequenz: "Ich glaube, dass die Zeit, in der wir uns befinden, eigentlich viel zu schnell für uns ist und uns überfordert." Die Menschen bräuchten Zufluchtsorte, Nischen zum Durchatmen, sei es mit "Herr der Ringe", "Game of Thrones" oder eben Schandmaul. Den Anforderungen des Alltags entkommen für die Dauer eines Konzertes, einer CD oder auch nur eines Songs: "Wir drehen die Zeit zurück, für einen Augenblick / zu unbeschwerten Tagen, ein Haufen voller Narren, Schritt für Schritt ..." Dass dieses romantisierte Mittelalter mit dem historischen nicht viel gemein hat, das ist der Band durchaus bewusst. Aber darum geht es auch gar nicht. "Wir sind Geschichtenerzähler", sagt Lindner. Und sie erschaffen in ihren Songs Welten, in denen Elfen und Ritter gegen das Böse kämpfen und das Gute immer gewinnt.

Auf ihrem neuen Album, mit dem sie im Rahmen ihrer Tournee am 3. November auch im Circus Krone Halt machen werden, haben sie sich nun einer zentralen Sagengestalt der europäischen mittelalterlichen Literatur gewidmet: König Artus, jenem großen, unbesiegbaren Herrscher auf Schloss Camelot, der die edelsten Ritter des Landes um sich versammelte. "Artus und seine Tafelrunde stehen ja auch für was: für Einheit und Zusammenhalt - alle ziehen an einem Strang."

Für Lindner und seine Band war das gerade in den letzten Jahren eine ermutigende und elementare Botschaft. Denn dass die Band heute mitten in ihrer Albumtournee steckt, ist alles andere als selbstverständlich. Trauerfälle, schwere Krankheit und ein Bandaustritt ließen die Zukunft von Schandmaul lange Zeit ungewiss aussehen: "Es stand tatsächlich einige Male Spitz auf Knopf, ob wir uns nicht auflösen. Nicht, weil wir uns nicht mehr mögen, sondern weil es uns einfach zerbröselt", erinnert sich Lindner.

Doch die fünf Musiker haben sich zurückgekämpft, auch mit Hilfe der neu dazu gewonnen Violinistin Saskia Krokert. "Denn es heißt, er kehrt zurück, / genau in jenem Augenblick, / wenn die Welt in Flammen steht ...", singt Thomas Lindner im vorletzten Song des Albums. Für die Münchner steht fest: "Artus ist das perfekte Album für uns, das ist unser Befreiungsschlag."

Schandmaul, So., 3. Nov., 19.30 Uhr, Circus Krone, Marsstraße 43