14. Oktober 2018, 18:54 Uhr Pop Loblieder auf depressive Tage

Die leidgeprüfte Berliner Band "Britta" rafft sich noch einmal auf. Zum zwanzigjährigen Bestehen rücken Christiane Rösinger & Co. im Münchner Unter Deck mit einem Best-of-Album an

Von Dirk Wagner

In einer besseren Welt würde die Berliner Band Britta die Hitparaden anführen und als Hauptattraktion auf den größten Festivals auftreten. Allerdings würde sie dann ihre Musik nicht mehr so inspirierend aus der Wut schöpfen, mit der sie selbst thematisiert, dass Britta nicht bei "Rock am Ring" und nicht bei "Rock am See" spielen. "Wir wollen da gar nicht hin. Und es tut auch nicht mehr weh", singt deren Sängerin Christiane Rösinger und formuliert damit eigentlich nur, dass es ihr irgendwann verdammt wehgetan haben muss. Vielleicht, als sie als Sängerin des gefeierten Stimmungsgaranten Lassie Singers zuschauen musste, wie selbst in einer Szene, in der Pop-Formationen sich den üblichen Vermarktungsstrategien verweigern, die männlichen Mitstreiter sich den Kuchen aufteilten, den Frauen wie Lassie Singers, Die Braut Haut Ins Auge oder Carambolage doch sehr vielversprechend mitgebacken hatten.

Letztere war die erste Frauenband der Schlagzeugerin Britta Neander, die mit den Ton Steine Scherben lebte und Perkussionistin in der Nachfolge-Band des Scherben-Sängers Rio Reiser wurde. Später stieg sie bei den Lassie Singers ein, die im übrigen erst am Ende die Frauenband waren, als welche sie von Anfang an gefeiert wurden. Anfangs spielten auch männliche Gitarristen mit, was besonders aufmerksame Journalisten zu den bescheuerten Ausdruck "gemischte Frauenband" verleitete.

Parallel zum letzten Kapitel der Lassie Singers gründeten Britta Neander und Christiane Rösinger 1997 mit der Bassistin Julie Miess die Band Britta, deren erstes Tondokument auf einer von Franz Dobler für Trikont zusammengetragenen Kompilation in falscher Bandgeschwindigkeit veröffentlicht wurde. Als Britta sodann ihr Debüt-Album im Auftrag eines Münchner Labels aufnahmen, war die Plattenfirma längst pleite. Nur ahnte das die Band da noch nicht, weswegen ihre Karriere gleich mit Schulden startete. Immerhin führten die zur Gründung des eigenen Labels Flittchen Records, auf das unter anderem Britta-Alben erschienen. Kaum dass die sich endlich gewinnbringend verkauften, floss der Gewinn in die Konkursmasse des Vertriebs.

Solche Schicksalsschläge, die der Band wahrlich nicht die Gustav-Gans-Medaille für besonders viel Glück einbrachten, wurden zudem vom größten Unglück überschattet, nämlich vom frühen Tod der Schlagzeugerin, Mit 48 Jahren starb Britta Neander im Grunde an den Spätfolgen einer Bestrahlung, die ihr immerhin mal als Kind das Leben gerettet hatte. Der Kante-Drummer Sebastian Vogel, der Neander schon während ihrer Auszeit wegen einer Herzoperation vertrat, wurde fester Schlagzeuger der schon lange mit der Gitarristin Barbara Wagner und der Keyboarderin Rike Schuberty komplettierten Band. Hin und wieder spielt auch Szene-Star Andreas Spechtl von Ja, Panik! mit, oder Jens Friebe, in dessen Band wiederum Julie Miess den Bass zupft.

Doch Britta-Auftritte wurden rarer. Christiane Rösinger lässt sich stattdessen auf Lesungen ihrer Bücher von einer neuen Band begleiten und veröffentlicht zwei Solo-Alben. Julie Miess outet derweil mit ihrer Band Half Girl die Motörhead-Legende Lemmy Kilmister als Feminist. Und Barbara Wagner betreut mit ihrer Booking-Agentur wieder nur andere Bands.

Zum zwanzigjährigen Bestehen von Britta hat das Label Staatsakt heuer ein Best-of-Album mit 14 Stücken von "DJ Holzbank" bis "Depressiver Tag" veröffentlicht, das die Gruppe nun auch auf einer Jubiläumstournee präsentiert. Am Montagabend werden Britta darum auch im Münchner Unter Deck einmal mehr betonen, dass diese Band den anderen um Lichtjahre voraus ist.

Britta, Mo., 15. Okt., 20 Uhr, Unter Deck, Oberanger 26