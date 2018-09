12. September 2018, 18:52 Uhr Pop Garantiert tanzbar

Ein Festival für Funk und Soul

Von Oliver Hochkeppel

Von anderen Nischen kommend mag man sich verwundert die Augen reiben: Selbst der in der Black Music und im Hip-Hop eigentlich allgegenwärtige Funk ist in Reinform hierzulande so wenig Mainstream, dass er einen Verein braucht, der ihm aufhilft. 2013 hat Christian Stefan, Frontmann der Münchner Funk-Band Stabil, den Verein "M-Funk" gegründet und auch gleich ein Festival veranstaltet, damals noch in der Giesinger Musik-Bar Kyeso. Das "Münchner Funk & Soul-Festival" steht seitdem fest im Kulturkalender und geht an diesem Wochenende in die sechste Ausgabe, mit vier Bands an zwei Tagen.

Die Geschichte war zwar schon einmal größer, mit zwölf Bands an drei Tagen, aber kleiner ist nicht nur wirtschaftlich kalkulierbarer, sondern auch künstlerisch: Hat man doch die Stoßrichtung nie verändert, vor allem heimischen, also bayerischen Bands ein sonst in München vermisstes Forum zu geben, und dann auch noch bevorzugt solchen, die nicht nur covern, sondern auch eigene Songs spielen. Obwohl sie überwiegend einen wilden Mix von Bill Withers über Frank Zappa bis zu Prince nach eigener Rezeptur spielen, gilt dies mit einigen "Selfmades" auch für die Ebersberger Gruppe Fun can do, mit der es am Freitag im Fürstenrieder Spectaculum Mundi losgeht.

Dort, wo schon der Münchner A-Capella-Boom seinen Ursprung hat, groovt man seit dem vergangenen Jahr. Nach Fun Can Do bringen dann die Troubleshooters das Publikum zum Kochen, die 13-köpfige Münchner Formation, die sich seit Jahrzehnten stilsicher und spaßbetont in allen klassischen Soul- und Funk-Spielarten bewegt. Weiter geht es am Samstag erst mit den acht Musikern (und Musiklehrern) von Funkalarm und ihren betont tanzbaren "B-Sides mit Hitpotential", bevor es mit Gastgeber Christian Stefan und seiner 13-köpfigen Band Stabil ins Finale geht.

6. Münchner Funk & Soul-Festival, Fr. und Sa., 14. und 15. Sept., 20 Uhr, Spectaculum Mundi, Graubündener Str. 100, ☎ 21 83 73 00