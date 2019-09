Noch bis Freitag, 13. September, können beim Münchner Kulturreferat Anträge auf Programmförderung nicht-kommerzieller Pop-Konzertreihen in kleinen Spielstätten und von Musikfestivals für der Jahr 2020 eingereicht werden. Antragsberechtigt sind Veranstalter, deren Konzerte in München stattfinden, die einen Wohnsitz im MVV-Gebiet haben und deren Arbeitsschwerpunkt in München liegt. Insgesamt werden 30 000 Euro vergeben. Beantragt werden können Förderungen von 5000 oder 10 000 Euro. Ziel ist es, Programme abseits des Pop-Mainstreams zu unterstützen, was alle Genres von Metal bis Blues einschließt, und solche, die maßgeblich Kunstschaffende der Stadt mit einbeziehen. Eine Jury aus Fachleuten aus der Szene und Stadtratsmitgliedern entscheidet über die Vergabe. Alle Informationen zur Bewerbung gibt es im Internet unter der Adresse: www.muenchen.de/kulturausschreibungen.