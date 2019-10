Chris de Burgh und seine Band bringen die Alben "Into The Light" und "Moonfleet & Other Stories" multimedial in die Philharmonie

Nicht lange her, da besuchte Chris de Burgh München bereits. Wie so oft, Deutschland, sagt der Ire, ist sein wichtigster Markt in Europa. Diesmal tauchte er quasi in geheimer Mission bei der Premiere des Musicals "Der Medicus" im Deutschen Theater auf. Das war nicht lange nach Burghs Solo-Tournee 2018, die ihm sehr am Herzen gelegen hatte, weil er sich da ganz intim seinen Fans zuwenden konnte. "Wie ein Abend mit Freunden" sei das gewesen, "nicht so wie bei einigen amerikanischen Bullshit-Stars mit ihren 20 Leibwächtern", und auch nicht wie bei diesen "Jungs und Mädels", die nichts könnten, außer gut auszusehen, die gar nicht singen könnten, wo im Studio getrickst werde und auf der Bühnen Playback abgespielt werde, wie es ihm ein Soundtechniker einer bekannten irischen Boyband verraten habe. "Solo kann man sich nicht verstecken", sagt er, "und es gibt eh zu viel Fake auf der Welt." Deshalb informiert sich de Burgh stets gründlich, auch damals bei seinem Besuch im Deutschen Theater war er da, um zu lernen.

Der 71-Jährige wollte herausfinden, wie man heutzutage Musicals macht. Und er nimmt so etwas sehr genau. Er hatte den "Medicus" bereits in Fulda gesehen, denn dort soll im kommenden Sommer ein "Robin Hood"-Singspiel mit seinen Songs uraufgeführt werden, das dann auch nach München kommt. Es erstaunt vielleicht, dass ausgerechnet ein weltweit erfolgreicher Liedermacher wie Chris de Burgh sich dafür selbst Nachhilfe im Songwriting gibt. Das Geschichtenerzählen, auch von historischen Stoffen, gerne mal in zehnminütigen Mini-Rock-Opern, war dabei stets die Stärke des "Storyman", wie der studierte Historiker und Anglizist mal ein Album nannte. Auf seiner jüngsten Platte, "A Better World", ging es zum Teil gar um die Zeit von Robin Hood, um die Kreuzzüge, in denen sein Vorfahr Hubert de Burgh gekämpft hat. Da kennt er sich also aus, zieht auch Parallelen zu heutigen Kriegen, im Song "Homeland" speziell zu den Flüchtlingen aus Syrien. "Das sind Leute wie du und ich - stellen Sie sich vor, auf einmal würde unser Haus zerstört, würden unsere Familie auseinandergerissen, wir müssten mit nichts übers Mittelmeer fliehen, würden fast ertrinken."

Detailansicht öffnen Chris de Burgh geht auf in der Rolle des Troubadours, der seinen Hörerinnen und Hörern Kopfkino liefert. (Foto: Thomas Frey/dpa)

Angesichts der realen Not ist Robin Hood für Schlossbesitzer de Burgh nur eine Sagengestalt, wenn auch eine, mit der er sich identifizieren kann - auch heute hätten ein paar wenige Reiche das Geld, das den Geschundenen - "die auch über Ihren Marienplatz laufen" - fehle. Ja, wenn er eine der Figuren in dem Musical wäre, dann dieser Robin von Locksley, ein Adliger, der auf einmal Anführer von Geächteten sein müsse, obwohl er gar nicht will, der mit einem Mädchen verheiraten werden sollte, aber in der Hochzeitsnacht erkennt, dass er noch ein Kind ist: "You're only a child", lässt de Burgh den Edelmann in einem seiner Songs singen.

Gar nicht so einfach, diese Musical-Stücke zu schreiben. "Es ist nicht mehr so wie früher bei ,My Fair Lady'", sagt de Burgh, die Nummern heute seien integrierte Dialoge und Monologe, die die Handlung vorantreiben oder reflektieren, jede Figur habe ihr musikalisches Motiv. "Ich musste verlernen, was ich in den vergangenen 45 Jahren gelernt habe: Einen Dreieinhalb-Minuten-Song mit verdichteter Information schreiben." Er denkt aber schon weiter, wie er die Musical-Fragmente zu einem eigenen Album spinnen könne: Er hat die Rolle eines Troubadours erfunden, der dann auf der Platte alles verknüpft.

So hat er es schon einmal gemacht: 2010 auf dem Album "Moonfleet & Other Stories", einem seiner Lieblingswerke. Da hatte er auch einen Erzähler, der durch eine Abenteuergeschichte des britischen Autors J. Meade Falkner von 1898 führt: Es geht um den Jungen John, dessen Angebetete Grace und seinen alten Ziehvater, um Schmuggler, einen Diamanten und das Küstendorf Moonfleet, gegründet vom Piraten Blackbeard. Das filmreife Abenteuer lieferte das Kopfkino für Hollywood-taugliche Stücke, die de Burgh mit dem Royal Philharmonic Orchestra eingespielt hatte, für Seemanns-Shantys, Irish-Folk-Stückchen und poppige Romanzen. Bei seinem Konzert mit Band in der Münchner Philharmonie wird er das gesamte "Moonfleet"-Album in der Originalreihenfolge samt Erzähler und Videos spielen - "das ist zusammen fast wie ein Film", sagt de Burgh.

Auch wenn er im zweiten Teil das den Fans sicher geläufigere Album "Into The Light" Stück für Stück durchnimmt, folgt de Burgh einer alten Dramaturgie. "Das bringt uns zurück in die Zeit der Vinylplatten. Da hattest du als Musiker pro Seite 24 Minuten Zeit, für mich waren das fünf Stücke, maximal sechs. Seite eins begann mit einem großen Song und endete mit einem Bamm, dem großen Finale. Danach standen die Leute auf, tranken einen Tee und drehten die Platte um." Als Stimmungstief dabei sieht er ausgerechnet seinen größten Hit, "The Lady In Red" auf Position vier, der in 47 Ländern auf Platz eins gelandet ist (in Deutschland nur auf zwei). Für de Burgh ist die Nummer nicht sein Meisterwerk, auch wenn sie wohl heute noch am meisten gestreamt und geklickt würde. Aber das selektive Verhalten der Hörer im Internetzeiten ist ihm suspekt: "Das ist doch unwürdig. Wie wenn Sie ein Buch nehmen, eine Seite herausreißen und sagen: Ich lese nur diesen Teil aus Kapitel fünf. Es geht doch um den Fluss, die Dynamik. Ich habe immer Alben gemacht, die wie Bücher sind."

Chris de Burg & Band, Do., 31. Okt., 20 Uhr, Philharmonie