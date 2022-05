Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Andrew Fletcher, Keyboarder und Gründungsmitglied der britischen Elektroband Depeche Mode, ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Das hat die Band auf Twitter bekannt gegeben. "Wir sind schockiert und von unermesslicher Traurigkeit erfüllt über den vorzeitigen Tod unseres lieben Freundes, Familien- und Bandmitglieds Andy "Fletch" Fletcher", schrieb die Band am Donnerstagabend da. Genauere Angaben zu seinem Tod gab es zunächst nicht.

Im Statement der Band heißt es weiter: "Fletch hatte ein wahres Herz aus Gold und war immer da, wenn man Unterstützung, ein lebhaftes Gespräch, ein gutes Lachen oder ein kühles Bier brauchte. Unser Herz ist bei seiner Familie und wir bitten Sie, in dieser schwierigen Zeit an sie zu denken und ihre Privatsphäre zu respektieren."

Die Ende der 1970er Jahre gegründete Band ist mit weltweit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Sie hatte 14 Top-Ten-Studioalben in Großbritannien und internationale Charterfolge - darunter Songs wie "Enjoy The Silence", "Personal Jesus" und "Just Can't Get Enough".

Fletcher, bekannt vor allem unter seinem Spitznamen "Fletch", wurde 1961 in Nottingham geboren. Ende der 1970er Jahre gründete er zusammen mit Martin Gore und Vince Clarke die Band Composition Of Sound. Als Sänger Dave Gahan dazu kam, änderte die Gruppe ihren Namen in Depeche Mode.