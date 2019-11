Ein wirklicher Neuanfang im Leben. Funktioniert das überhaupt? Oder bleibt aufgrund unserer Erinnerung, unserer Genetik oder kulturellen Prägung nicht doch immer etwas vom alten Leben haften? Was es auf jeden Fall gibt, das sind Knoten- oder Wendepunkte, Momente oder Situationen, in denen man im Leben eine neue Richtung einschlägt. Entweder mit Absicht oder auch, weil man durch äußere Umstände dazu gezwungen wird. Um solche "Turns", um solche Wenden, Abbiegungen dreht sich das gleichnamige Album von Youth Okay. Einer Münchner Band, die noch bis Ende 2018 Naked Super Hero hieß und damit auch selbst für eine Neuausrichtung steht. An diesem Samstag stellen die sechs Musiker "Turns" im Strom vor.

Warum sie sich nach acht Jahren und mehr als 300 Live-Auftritten als Naked Super Hero plötzlich anders nennen? Weil "kreativ alles gesagt" war und sie irgendwie in der berühmten "Sackgasse" gelandet waren. So jedenfalls die offizielle Verlautbarung der Band, die sich mit ihrem Skate-Ska-Pop-Punk-Rock'n'Roll und durch ihre mitreißenden Shows bereits einen guten Ruf erspielt hatte. Deswegen haben sie bereits aufgenommene Songs für ein Naked-Super-Hero-Album wieder gelöscht, haben angefangen zu experimentieren und irgendwann die Trompete und Posaune über Effektgeräte gejagt. Das neue Genre "Alternative BrassFX" war geboren und damit der Weg für einen musikalischen Neuanfang geebnet.

Detailansicht öffnen Sie nennen sich jetzt "Youth Okay". Ihre Texte sollen mehr sein als nur jung und okay. (Foto: Paul Ambrusch)

Ganz konkret bedeutet das, dass sich die Posaune nun wie ein wabernder Synthesizer oder ein breitflächiger Keyboard-Teppich anhören kann wie etwa bei "Supposed To Do". Bei "World On Fire" ist sie als Posaune zwar noch zu erkennen, klingt aber etwas bräsiger und aggressiver. Auch der Sound der Gitarren hat sich verändert, in Richtung härter, schwerer, fetter produziert. Wie überhaupt die Musik als Ganzes eine Spur ernster, man könnte auch sagen: erwachsener wirkt. Von der früheren Ska-Punk-Leichtigkeit ist jedenfalls nicht mehr viel zu spüren in den elf Songs. Emphatischen Alternative-Rock mit Elektropop- und Emocore-Anleihen, so könnte man die neue Stilrichtung auch nennen.

Der neue Ernst, er steckt auch in den Texten, die allgemeine Themen wie Klimawandel oder die politische Lage verhandeln, im Falle von "For A Moment", "Supposed To Do" und "Mouse In A Maze" aber auch sehr persönlich von den Themen Tod und psychische Erkrankung erzählen. Sie zeigen den Richtungswechsel in einem anderen Licht. Der Hintergrund: Vor fünf Jahren ist die Mutter von Sänger Daniel Fahrländer gestorben, die an einer manischen Depression litt. Genaueres dazu erfährt man in einem zum Album erhältlichen "Konzeptbuch", das neben Songtexten, Fotos, Zeichnungen persönliche Gedanken von Fahrländer über seine Mutter oder von anderen Bandmitgliedern über das Thema psychische Erkrankungen enthält.

Verbunden ist diese persönliche Offenheit mit der Forderung nach einer Enttabuisierung und dem Wunsch, dass die Gesellschaft insgesamt offener mit Themen wie Depression oder Psychotherapie umgeht. Damit die Betroffenen die nötige Hilfe und den Weg aus ihrer jeweiligen Krise finden. So wie es auch den Jungs von Naked Super Hero gelungen ist, die ihre Verwandlung in Youth Okay im Song "Turn Around" behandeln. Kratz den alten Namen vom Trompetenkoffer, heißt es da, zieh die alten Klamotten aus und schmeiß sie in die Flammen. Aber nicht mit der Folge, dass die Musiker nun wirklich nackt wären. Nein, sie haben jetzt ein neues Outfit an, "wie ein Held im nächsten Spiel-Level".

Youth Okay: Turns (Munich Warehouse), Sa., 2. Nov., 20.30 Uhr, Strom, Lindwurmstr. 88