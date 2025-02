„Politics x Technology Summit“:Alles lässt sich umprogrammieren

Ist das Netz vor dem Rechtsrutsch noch zu retten? Bei einer Konferenz in Berlin lautete die Antwort: Ja. Allerdings müssten die Alternativen aus Europa kommen.

Von Andrian Kreye

Neulich konnte man in Berlin seinen Glauben an die digitale Zukunft wiederfinden. Da veranstaltete der Politikunternehmer Josef Lentsch den „Politics x Technology Summit“. Das war nicht nur eine Konferenz, sondern vor allem das Treffen einer noch jungen Branche. Im ersten Stock hatte ein gutes Dutzend Start-ups ihre Stände aufgebaut, die allerlei Software und KI für politische Arbeit im Angebot hatten. Bevor man da ins Detail geht, war als Leitmotiv der Vorträge, Diskussionen und eben auch Firmen das Problem zu erkennen, dass man in der Politik des 21. Jahrhunderts nicht nur gegen die politischen Gegner antritt, sondern gegen einen schier übermächtigen Kontrahenten. Den Algorithmus.