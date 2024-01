Von Viktoria Großmann

Das Bild "Nord Stream 2" wird nicht auf der Kunst-Biennale in Venedig zu sehen sein, die am 20. April eröffnet wird. "Nord Stream 2" sollte Angela Merkel und Wladimir Putin zeigen, verbunden durch ein "Andreaskreuz", aus dessen Enden Flammen lodern, die das Kreuz zu einer Swastika, einem Hakenkreuz, machen. So steht es in der offiziellen Beschreibung eines der Bilder, die im polnischen Pavillon gezeigt werden sollten. Eine reine Ausstellung von Gemälden des Künstlers Ignacy Czwartos sollte es werden, der Titel: "Eine polnische Übung in der Welttragödie. Zwischen Deutschland und Russland".