In seinem bei Suhrkamp erschienenen Essay „Außenseiter“ setzt sich Ralf Konersmann, der auch emeritierter Lehrstuhlinhaber an der Universität Kiel ist, mit historischen Außenseitern wie Sokrates oder Rousseau auseinander und zieht eine Linie bis zum heute in Verruf geratenen Begriff „Querdenker“. Vor dem Interview verrät er, dass er sich als Philosoph selbstverständlich auch als Außenseiter sieht, als Teil der Gruppe von Menschen, die immer wieder versucht zu reflektieren: „Was machen wir da eigentlich? Was ist der Sinn dahinter, worauf will das alles hinaus?“