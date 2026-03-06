Das Verhältnis von Mensch und Natur ist ambivalent. Dass der Klimawandel menschengemacht ist, steht außer Frage. Kriege, Ölförderung, Versiegelung – wir muten unserer Lebensgrundlage einiges zu. Zu viel, davor warnt die Wissenschaft immer wieder. Und trotzdem übt die Natur eine magische Anziehung auf den Menschen aus: hohe Berge, gewaltige Wellen, farbenfrohe Blumenwiesen. Menschen nehmen aberwitzige Anstrengungen auf sich, um sich wieder verbunden zu fühlen mit der Natur. Der neueste Ausdruck dieser Sehnsucht ist das Videospiel „Pokémon: Pokopia“.
GamesOhne uns ist alles schöner
Lesezeit: 3 Min.
Gras pflanzen, Häuser bauen, Beete bewässern: In dem Spiel „Pokémon: Pokopia“ renaturiert „Ditto“ fleißig. Wer in dieser heilen Welt keinen Platz hat, ist der Mensch. Das sollte uns zu denken geben.
Von Marie Gundlach
