Von Oliver Weber

Warum sprechen plötzlich alle wie in Podcasts? Man höre einmal in der Straßenbahn zu, schalte das Radio oder den Fernseher ein: Überall plätschern die Plaudereien fröhlich hierhin und dorthin, ergießen sich in alle Richtungen, machen sich klein und dann wieder groß, drehen Runden um Runden, bis sie schließlich irgendwo versickern. Es werden, natürlich, noch Wörter aneinandergereiht, aus denen sich Argumente oder zumindest Aussagesätze fügen ließen. Doch um sie zu finden, muss man neuerdings ein Knäuel von Bei- und Füllwörtern entwirren, sich durch einen Wortschwarm von Irgendwies und Sozusagens kämpfen, damit das Ganze irgendwie – wie soll man sagen? – zumindest ein bisschen weniger blass, ein Stück weniger nebelig wird.