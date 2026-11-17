Fünf Jahre nach dem letzten Kinofilm mit Daniel Craig als James Bond ist es offiziell: Robert Pattinson wird der nächste Agent mit der Lizenz zum Töten. Doch wieso fiel die Wahl auf den ehemaligen „Twilight“-Star?

SZ-Filmkritikerin Kathleen Hildebrand erklärt im Podcast, warum Pattinsons radikale Veränderungen den 40-Jährigen zur idealen Wahl machen. Schließlich habe er mit abseitigen Arthouse-Filmen das Image als Teenieliebling abgeschüttelt. Er suchte die Zusammenarbeit mit eigenwilligen Regisseuren und Regisseurinnen wie David Cronenberg oder Claire Denis. Ein Millionenpublikum erreichten diese Filme zwar nicht, aber Pattinson beeindruckte Kritiker und Zuschauer.

Zudem, sagt Hildebrand, sei Pattinson „einer der besten Schauspieler seiner Generation“. Ein Bond für Millennials, der aber auch für die Gen Z interessant sein könnte. Allein in diesem Jahr spielte er in „The Drama“ an der Seite von Zendaya und in Christopher Nolans „Die Odyssee“ glänzte er unter vielen Stars. Für „Primetime“, in dem er den Moderator Chris Hansen spielt, wird er sogar als Oscar-Kandidat gehandelt. Im Dezember folgt „Dune: Part Three“ von Denis Villeneuve. Der wird auch seinen Bond-Einstand inszenieren, der 2028 ins Kino kommen soll.

Weitere Nachrichten: ukrainische Angriffe beschädigen Krim-Brücke; riesiges Datenleck der Deutschen Bank.

Zum Weiterlesen:

Eine Würdigung von Robert Pattinson von SZ-Filmkritiker David Steinitz findet sich hier.

Hier finden Sie den Text von Meike Schreiber über das Datenleck und die windigen Geschäfte der Deutschen Bank.

Der Newsblog zur deutschen Innenpolitik findet sich hier.

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