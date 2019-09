Manchmal sind es anonyme Hassmails oder Mord- und Bombendrohungen. Manchmal sind es Strafanzeigen, Störaktionen, Demonstrationen gegen Kunstprojekte oder Polemiken gegen angeblich "hohle Experimente und dümmliche Willkommenspropaganda" an Theatern, Opern, Museen. Manchmal sind es Anfragen und Anträge der AfD in Parlamenten, Stadträten und Kulturausschüssen.

Die Akteure aus dem rechten und rechtsextremen Milieu und ihre Mittel sind unterschiedlich. Was sie verbindet, ist die Aversion gegen ein weltoffenes, liberales Kulturleben und der Versuch, Kunstinstitutionen zu diskreditieren. In einem gemeinsamen Rechercheprojekt des ARD-Kulturmagazins "titel, thesen, temperamente" und der SZ haben Peter Laudenbach und John Goetzexemplarisch Vorfälle der vergangenen Jahre dokumentiert. In dieser Folge von "Das Thema" spricht Laudenbach über die Arbeit und auch darüber, was die Angriffe für Kulturschaffende bedeuten.

