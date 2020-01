Auf den ersten Blick wirkt das Plakat auf dem Billboard wie eine hochaufgelöste und perfekt ausgeleuchtete Werbung. Doch dann stolpert man über den äußerst ungewöhnlichen Namen der Marke: "Sufferhead Original". Hier geht es aber nicht ausschließlich darum, ein Bier mit seltsamem Namen zu bewerben. Vielmehr nutzt der nigerianische Künstler Emeka Ogboh die Billboard-Optik der Kunst-Insel auf doppeldeutige Weise: Ogboh braut eigenes Schwarzbier für verschiedene Regionen. Ein konzeptuelles Projekt, das er jetzt nach München bringt.

"Sufferhead Original - Munich Edition" heißt das neue Bier, das neben Werbekampagnen, Videospots und Plakaten als Teil eines Kunstprojekts fungiert. Ogboh will damit die afrikanische Präsenz in ganz Europa thematisieren. So setzt sich das jeweilige Bier-Aroma aus den Geschmacksvorlieben von Menschen mit afroamerikanischem Hintergrund und lokalen Brautraditionen zusammen. Damit thematisiert der Künstler tradierte Vorstellungen von Migration, Herkunft und Rassismen und verdeutlicht humorvoll, dass sich auch über Speis und Trank Zugehörigkeit formiert. Der Bruch mit dem deutschen Reinheitsgebot - im doppelten Sinn, wenn sich auch Staatsbürgerschaften durch Migration zu assimilierten und hybriden Identitäten vermischen.

Das Plakatmotiv für das Craft Beer, steht in Zusammenhang mit der Ausstellung "Tell me about yesterday tomorrow" im NS-Dokumentationszentrum, in der frei zugänglich auch eine Installation von Ogboh zu sehen ist. So wird die Plakatwand am Lenbachplatz letztlich doch wieder zum Werbeträger: für kontemporäre Kunst, die sich dem komplexen Thema Migration auf so zugängliche wie verschmitzte Weise nähert.

Emeka Ogboh: Sufferhead Original, noch bis 30. Februar am Lenbachplatz