Von Marc Beise, Rom

Im Internet findet man viele Texte über Brian Molko - klar, denn der Frontmann der britischen Indie-Band Placebo ist ein bekannter Musiker. Seit 1994 ist die Gruppe zusammen, und gleich mit den ersten Alben zog sie viel Aufmerksamkeit auf sich. Das lag am kreativen Mix aus Rock, Punk, Grunge und noch einigen Zutaten - aber auch daran, dass insbesondere Molko das Stereotyp von "Sex, Drugs and Rock'n'Roll" bereitwillig bediente. Der in Belgien geborene Sohn eines international erfolgreichen Bankers bekannte sich offen zu seiner Bisexualität und zum Drogenkonsum und erinnerte in seiner androgynen Erscheinung nicht von ungefähr an Altstar David Bowie, der ein Freund und Förderer der Band war. Vom ersten Album an war Placebo erfolgreich und hat bis heute mehr als 14 Millionen Alben verkauft. Songs wie "Pure Morning" oder "Every You, Every Me" wurden Hits.