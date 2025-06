Von Kathleen Hildebrand

Was ist es am Weltraum, das einsame Kinder, die kleinen Nerds und die Außenseiter, so anzieht? Spiegeln sie sich in der Einsamkeit des Alls, seiner absoluten Leere? Ist da etwas Tröstliches in der großen Stille, den kleinen und großen Lichtern? In der Verlorenheit einer Raumsonde, die unbeirrt immer weiterfliegt, wie von einer Hoffnung getrieben, dass da draußen, in den unendlichen Weiten, etwas ist, wofür sich das Reisen und Warten lohnt?