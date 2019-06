26. Juni 2019, 18:20 Uhr Pippi und das Urheberrecht Nie mehr "Widdewiddewitt" singen?

Vor dem Landgericht Hamburg wird derzeit eine Klage der Verwalter des Nachlasses von Astrid Lindgren verhandelt.

Bei der deutschen Fassung des Titellieds von "Pippi Langstrumpf" handele es sich laut Klage um die abhängige Bearbeitung eines Originals - wofür eine Genehmigung nötig sei.

Von Thomas Steinfeld

Glaubt man den Meldungen, scheint die Klage einen nur läppischen Anlass zu haben: "Hey, Pippi Langstrumpf, / trallari trallahey tralla hopsasa" lautet der Refrain der Erkennungsmelodie, mit der die junge Anarchistin in ihrer deutschen Version durch die Welt zieht. Auf Schwedisch singt sie indessen: "Här kommer Pippi Långstrump, / tjolahopp tjolahej tjolahoppsan-sa", was sich diesseits des Lautgeklingels dadurch vom Original unterscheidet, dass Pippi Langstrumpf in der deutschen Übersetzung gerufen wird ("hey"), während sie sich im Schwedischen selbst vorstellt ("här kommer" - "hier kommt").

Doch geht es bei der Klage, die gegenwärtig vor dem Landgericht Hamburg verhandelt wird, um weit mehr, nämlich um den gesamten Text des jeweiligen Liedes: Es handele sich bei der deutschen Fassung um die abhängige Bearbeitung eines Originals, argumentieren die schwedischen Verwalter des Lindgren-Nachlasses. Nein, sagen hingegen die Rechteinhaber der deutschen Fassung: Die Verse stellten eine freie Verarbeitung eines Kinderbuchstoffs dar, die keiner Genehmigung bedürfe.

Wie groß die Freiheiten waren, die sich der deutsche Übersetzer bei seiner Arbeit nahm, kündigt allerdings der Wechsel von der Innen- zur Außenperspektive nur erst an. "Här kommer Pippi Långstrump, / ja, här kommer faktiskt jag", lautet die Fortsetzung des Refrains auf Schwedisch. "Hier kommt Pippi Langstrumpf, / ja, hier komme ich, ja ich", lauten die Verse, streng übersetzt auf Deutsch, und man könnte sich vorstellen, dass eine vorlaute Neunjährige tatsächlich so spricht, so frech und auch ein wenig unsicher. Im Deutschen wird allerdings eine programmatische Erklärung daraus, hinter der man sofort das Kalkül eines Erwachsenen mit der kindlichen Fantasie erkennt: "Hey - Pippi Langstrumpf, / die macht, was ihr gefällt." Daran stört nicht nur die Großspurigkeit des Auftritts, sondern auch die Neigung zum affektiven Extrem. Am schlimmsten aber ist die - sehr freie - Übersetzung der ersten Strophe: Denn es gibt sie auf Schwedisch gar nicht, während sie auf Deutsch heißt: "Zwei mal drei macht vier / Widdewiddewitt / Und drei macht Neune! / Ich mach' mir die Welt, / Wie sie mir gefällt." In diesen Zeilen wird eine Subkultur der kindlichen Subversion gefeiert, die alles Mögliche, aber gewiss nicht kindlich ist, stattdessen aber erschöpfend über die Erlösungsfantasien einer infantilisierten Gesellschaft berichtet.

Mit anderen Worten: In der Übertragung kommt der Widerstand der Vorstellungskraft gegen die Vernunft der Erwachsenen so rechteckig-zackig deutsch daher, dass man dahinter glatt einen Anschlag der Reformpädagogik auf das kindliche Urteilsvermögen vermuten könnte.

Derselbe Unterschied wird übrigens offenbar, wenn man die Musik der beiden Varianten nebeneinander hört. Insofern ist es bedauerlich, dass das Hamburger Gerichtsverfahren nur einem möglichen Vergehen gegen das Urheberrecht gilt. Ein Prozess wider die Verbreitung pompöser Dummheiten wäre zweifellos angemessener.