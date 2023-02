"Trustfall" von Pink:Im Himmel übers Wetter reden

"Gibt es da oben eine Bar, in der du mit deinen Freunden sitzt?": Einen Song widmet Sängerin Pink ihrem Vater.

Von Joachim Hentschel

James Moore, der Vater der Sängerin Pink, starb im August 2021. Er war 75, ein liberalpolitisch ungeheuer aktiver Vietnamveteran aus Pennsylvania, den die Tochter immer als große Inspiration lobte. Nun, anderthalb Jahre nach seinem Krebstod, hat Pink - die eigentlich Alecia Beth Moore heißt - einen Song über ihn veröffentlicht. "When I Get There" nennt sie ihn, sinngemäß: "Wenn ich nachkomme", denn es geht hier ums Himmelreich.