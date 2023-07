Von Jakob Biazza

Bei Beyoncé, um gleich mal die flauschige Variante dieser Sache zwischen Fans und Künstlern hervorzukramen, lief das vor ein paar Wochen doch sehr gesittet ab: Köln, Fußballstadion, die Show bis dato ganz enorm funkelnd, das Wetter prächtig und dann eben dieses Schild: "Do my gender reveal!" Die Sängerin, so die Aufforderung, solle einen Umschlag öffnen, in dem sich Wissenswertes zum Geschlecht eines Ungeborenen befand, um diese Information anschließend der Familie - und knapp 50 000 Zuschauern - zu verkünden.