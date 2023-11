Von Andrian Kreye

Am Dienstag traf die neue künstliche Intelligenz Pika auf die Öffentlichkeit. Entwickelt hat es das Startup Pika Labs, das zwei ehemalige Studenten des Artificial Intelligence Labs der Stanford University vor sechs Monaten gründeten. Mit ihr kann man Videos auf Zuruf generieren, ähnlich wie man mit Chat-GPT Texte produziert, indem man einen kurzen Befehl eingibt. Was man da in dem kurzen Demo-Clip zu sehen bekommt, ist wahrlich beeindruckend. Im Gegensatz zu anderen Video-KIs wie Stable Video Diffusion, das vergangene Woche erschien, produziert Pika offensichtlich geschmeidige Filmchen in brillanter Qualität und 3-D-Ästhetik.