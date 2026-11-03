Es ist eine Gewalttat, die Italien auch mehr als fünfzig Jahre danach immer noch verstört, der Mord an Pier Paolo Pasolini, dem großen Filmemacher und Intellektuellen. In der Nacht zum 2. November 1975 war der damals 53-Jährige am Strand von Ostia, nahe Rom , brutal getötet worden, sein Körper wurde mit einem Auto überrollt, mehrfach.

Bis heute ist der Fall nicht wirklich geklärt worden, am 2. November, am 51. Jahrestag des Mordes, hat die Staatsanwaltschaft in Rom neue Ermittlungen eingeleitet, auf eine Eingabe des Anwalts Stefano Maccioni hin, der neue Hinweise zu dem Verbrechen vorlegte. Der Anwalt, berichten Medien, der in der Vergangenheit einen Cousin Pasolinis vertreten hatte, „stützt seinen Vorstoß nach eigenen Angaben auf neue Erkenntnisse. Die Aussage eines bislang nie vernommenen Zeugen solle geprüft werden“. Er appelliere an alle, die bisher geschwiegen hätten, sich zu melden und eine Aussage zu machen.

Der italienische Filmregisseur Pier Paolo Pasolini prüft während Dreharbeiten am 20. Oktober 1962 in Rom die Kameraeinstellung. UPI/UPI/dpa

Der Mord wurde zunächst als Gewalttat im Sexarbeitermilieu behandelt – Pasolini hat seine Homosexualität offen gelebt und verkehrte viel mit jungen Männern aus dem Subproletariat der römischen Vororte. Verurteilt für den Mord wurde damals der 17-jährige Stricher Giuseppe Pelosi, zu neun Jahre Haft. Bereits damals aber gab es Vermutungen, dass es sich nicht um einen Einzeltäter mit persönlichen Motiven handeln könnte, sondern um eine Tat mit politischem Hintergrund. In den Jahren seiner Haft und danach revidierte Pelosi mehrfach seine Aussagen, sprach von drei sizilianisch sprechenden Männern, die Pasolini getötet hätten. In einem TV-Interview von 2015 widerrief er sein Geständnis. Pelosi starb 2017 im Alter von 59 Jahren an Krebs. In den Jahren 2016 und 2023 wurde eine Wiederaufnahme der Ermittlungen beantragt, was die Staatsanwaltschaft jeweils ablehnte.

Pasolini hatte Morddrohungen von rechten Organisationen bekommen

Pasolini war in den Sechzigern und Siebzigern der große radikale Intellektuelle Italiens. Er schrieb Gedichte und Theaterstücke, schuf Filme, schrieb politische und kulturkritische Kolumnen im Corriere della Sera und Essays, legte sich mit Giulio Andreotti und den Kommunisten an und mit der Mafia. Schon damals war seine Haltung auch ökologisch bestimmt. Er war fasziniert von archaischen Gebräuchen und Kulturen, drehte einen Medea-Film (mit Maria Callas) und einen Ödipus-Film, verfilmte das „Decamerone“ und „Tausendundeine Nacht“. Sein letzter Film, „Salò“, auf Deutsch „Die 120 Tage von Sodom“ bringt auf schockierende Weise die letzten Tage des italienischen Faschismus zusammen mit den Lust- und Folterpraktiken des Marquis de Sade – Pasolini hatte dafür Morddrohungen von rechten Organisationen bekommen.

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Er polemisierte gegen das Bürgertum und Form des Kapitalismus, die dieses geschaffen hatte – Konsumfaschismus, der die individuellen Kulturen zerstörte und die Natur ausbeutete: „Ein Prozess der Nivellierung hat begonnen, der alles Authentische und Besondere vernichtet.“

Der Anwalt Stefano Maccioni befasst sich seit vielen Jahren mit dem Fall Pasolini, schrieb zwei Bücher darüber. Der Fall ist nicht abgeschlossen für ihn. Die Wiederaufnahme der Untersuchungen finde er maßvoll befriedigend, sagte er der New York Times. „Maßvoll, weil ich weiß, der Weg ist sehr lang.“