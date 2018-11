21. November 2018, 18:50 Uhr Piano-Show Tasten, ein weites Feld

Joja Wendt ist Deutschland erfolgreichster Klavier-Entertainer. Sein neues Programm "Stars On 88" mit Hits quer durch die Jahrhunderte stellt er nun in der Philharmonie vor

Von Oliver Hochkeppel

Auch in München hat das Nordlicht Joja Wendt viele Fans. Schließlich ist der Hamburger in den vergangenen 25 Jahren dank seiner technischer Brillanz, seinem grenzenlosen Musikverständnis, seinem Sinn für Überraschungen und seinem Humor zu Deutschlands erfolgreichstem Klavier-Entertainer aufgestiegen. Die hiesigen Fans erwarteten ihn eigentlich schon im Sommer hier. Doch die "Happy Sound"-Tournee, die mit ihm als Stargast die Musik des verstorbenen Easy-Listening-Champions James Last aufleben lassen sollte, wurde kurz vor dem Start wegen eines Urheberrechtsstreits abgesagt. Lasts Familie hatte dem Veranstalter Deag Rechte verkauft, die ihr gar nicht gehörten, sondern Dieter Semmelmann ("Semmel Concerts"). Bitter für Wendt, der sich schon intensiv darauf vorbereitet hatte: "Das war einfach Pech. Ist mir auch noch nie passiert. Ich hätte echt viel Spaß mit dem Orchester, den Musikern und Hansis Musik gehabt", bedauert er.

Immerhin kann man Wendt schon jetzt mit der eigenen Show "Stars On 88" in der Philharmonie erleben. Hat er den Tourstart also wegen der "Happy Sound"-Pleite vorgezogen? "Nein, es war von vornherein geplant, dass das parallel miteinander stattfindet. Wir hatten da werbetechnisch auf Quereffekte gehofft. Und klar, ich hätte aktuelle Hits aus dem "Happy Sounds"-Repertoire auch in meinem Programm gespielt. So hat es der Hansi ja auch immer gemacht." Wendts drittes Soloprogramm hintereinander ist "Stars On 88", das vorerst letzte, wie er sagt: "Nächstes Mal gibt es wieder etwas mit Band". Denn mit beachtlichen Show-Werten ist er groß geworden: Bands und Orchester umrahmten ihn ebenso wie Lichteffekte und Pyrotechnik, sein Flügel konnte sich dank Hydraulik sogar "verbeugen". Ein Relikt dieser Zeit ist der aktuelle Untertitel "Alles andere als piano", ein Wortspiel genau wie der Titel, der natürlich auf die 88 Klaviertasten gemünzt ist.

Denn darum geht es Wendt seit einiger Zeit: Um die Rückbesinnung auf die Wurzeln, das Klavierspiel. Er ergründete, was man noch alles an diesem vielleicht vielseitigsten aller Instrumente machen kann. Gründete gleich noch eine Online-Klavierschule. Und spielte in seinen Programmen immer verwegenere Genre-Mixturen - ist Wendt doch mit Klassik- und Jazzstudium in Hamburg, Hilversum und New York sowie seiner Verwurzelung in der Hamburger Boogie- und Soulszene dafür sozusagen prädestiniert.

Grenzenloses Musikverständnis und Sinn für Humor: Joja Wendt verbindet mühelos Konzert und Show. (Foto: Joja Wendt)

Bei "Im Zeichen der Lyra" 2011 präsentierte Wendt erstmals ausschließlich eigene, in eine Geschichte eingebundene Kompositionen, was er 2016 in "Joja's Klaviermusik" wieder aufnahm; bei "Die Kunst des Unmöglichen" war dagegen "Mashup" die Generallinie, also das Vermischen eigentlich völlig eigenständiger Stile und Stücke. Und jetzt, bei "Stars On 88"? "Ist es die Herausforderung, aktuelle moderne Hits auf meine Weise und am Klavier zu interpretieren", sagt er. Gar nicht so einfach, möchte man denken, wo der Pop jenseits vom Hip-Hop doch aktuell eher stagniert. Doch Wendt hält sich zum einen an eine Weisheit seines Klavierlehrers: "Es gibt keinen Song, sei er auch noch so trivial, aus dem du nicht etwas machen kannst, hat er immer gesagt. Und wenn es nur drei Noten sind. Mach Variationen, führ sie durch die Harmonien, lass dir was einfallen und spiel damit." Und dann meint "Stars On 88" natürlich auch Hits, die schon in der Klassik am Klavier gespielt wurden. "Diese 88 Tasten sind eben ein weites Feld", ergänzt Wendt. "Es gibt etwa ein Stück, das, was ich bisher gar nicht wusste, von fast allen großen Pianisten gecovert worden ist: ,The Sheik of Araby', aus einem der ersten Stummfilme. Erroll Garner, Art Tatum, alle haben das gespielt. Das ist so ein hidden star on 88, den ich spiele. Auch Chopin-Stücke gehören in diese Kategorie, Stücke, die aus der Tastatur geboren wurden. Chopin hat ja nie etwas Sinfonisches komponiert, aber er hat sich einfach wahnsinnig kreativ mit dem Klavier beschäftigt. Der Bursche hat Dinge ausgelotet, die die Krone dessen darstellen, was damals spieltechnisch möglich war."

Umso interessanter findet es Wendt, mitzuhelfen, Gräben zuzuschütten, die Klassik, Jazz und Pop lange trennten. "Man muss den Fundus der klassischen Musik - wie jeden anderen auch - für sich entdecken. Das haben die Jazzer lange nicht gemacht. Dabei ist es so geil, sich technische Licks wie Terzenläufe auszuleihen und in den Jazz einbauen. Da kann man wirklich zeigen, was das Klavier kann. Am Ende ist das Klavier der Star."

Joja Wendt, Donnerstag, 22. Nov., 20 Uhr, Philharmonie im Gasteig, Rosenheimer Straße 5