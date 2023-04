Von David Pfeifer

Es gibt eigentlich keine Vergangenheit, das ist einer der Lerneffekte, die man aus Philippe Sands Buch "Die letzte Kolonie" ziehen könnte. Das Frühere strahlt ins Heute, Geschichte wirkt immer als Resonanzkörper zu allem, was wir in der Gegenwart diskutieren, vor allem wenn es um Politik geht. Und da die Zeiten politisch so bewegt sind, lohnt es sich zu studieren, welche Vergangenheit in der Beziehung der Westmächte zum sogenannten globalen Süden die Gegenwart beeinflusst. "Die letzte Kolonie" tut dies anhand eines Themas, das den meisten Lesern trocken erscheinen mag, die Beziehungen der Völker in den vergangenen 80 Jahren aber entscheidend geprägt hat: die Rechtsprechung.