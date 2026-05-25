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Pfingstfestspiele SalzburgToll, aber nutzlos

Lesezeit: 3 Min.

Es gibt hier viel Gelegenheit für Amouren aller Art, meistens durchgeknallt: Cecilia Bartoli als Corinna und Edgardo Rocha als Cavalier Belfiore.
Es gibt hier viel Gelegenheit für Amouren aller Art, meistens durchgeknallt: Cecilia Bartoli als Corinna und Edgardo Rocha als Cavalier Belfiore. Monika Rittershaus

Rossinis „Il viaggio a Reims“ könnte man als Gesellschaftssatire inszenieren – Regisseur Barrie Kosky macht aus dem Stück bei den Salzburger Pfingstfestspielen lieber einen Riesenulk.

Von Egbert Tholl

Alles fühlt sich an wie immer, und doch ist etwas anders. Für die Salzburger Pfingstfestspiele ist dasselbe Direktorium verantwortlich wie für die Festspiele im Sommer, auch wenn die künstlerische Leitung Cecilia Bartoli innehat. In diesem Direktorium saß bis vor Kurzem noch Markus Hinterhäuser, bis das mehrheitlich politisch besetzte Kuratorium sich seiner entledigte, seinen Intendanz-Job macht jetzt, interimistisch, wie es heißt, Karin Bergmann.

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Warum musste Markus Hinterhäuser seinen Posten als Intendant des wichtigsten Klassikfestivals der Welt räumen? Und was hat das mit der sogenannten „Wohlverhaltensklausel“ in seinem Vertrag zu tun? Eine Spurensuche in Salzburg.

SZ PlusVon Egbert Tholl

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