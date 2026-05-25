Alles fühlt sich an wie immer, und doch ist etwas anders. Für die Salzburger Pfingstfestspiele ist dasselbe Direktorium verantwortlich wie für die Festspiele im Sommer, auch wenn die künstlerische Leitung Cecilia Bartoli innehat. In diesem Direktorium saß bis vor Kurzem noch Markus Hinterhäuser, bis das mehrheitlich politisch besetzte Kuratorium sich seiner entledigte, seinen Intendanz-Job macht jetzt, interimistisch, wie es heißt, Karin Bergmann.