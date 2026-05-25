Alles fühlt sich an wie immer, und doch ist etwas anders. Für die Salzburger Pfingstfestspiele ist dasselbe Direktorium verantwortlich wie für die Festspiele im Sommer, auch wenn die künstlerische Leitung Cecilia Bartoli innehat. In diesem Direktorium saß bis vor Kurzem noch Markus Hinterhäuser, bis das mehrheitlich politisch besetzte Kuratorium sich seiner entledigte, seinen Intendanz-Job macht jetzt, interimistisch, wie es heißt, Karin Bergmann.
Pfingstfestspiele SalzburgToll, aber nutzlos
Lesezeit: 3 Min.
Rossinis „Il viaggio a Reims“ könnte man als Gesellschaftssatire inszenieren – Regisseur Barrie Kosky macht aus dem Stück bei den Salzburger Pfingstfestspielen lieber einen Riesenulk.
Von Egbert Tholl
Lesen Sie mehr zum Thema