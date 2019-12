Peter Weck:"Anfangs war ich oft nur der Verzichter"

Nach dem Applaus ist für ihn vor dem Applaus: Noch bis Anfang Januar steht Peter Weck allabendlich auf der Bühne der Komödie im Bayerischen Hof, in der Lobby des Hotels will sich der Wiener Schauspieler, Regisseur und ehemalige Theaterintendant auch zum Gespräch treffen. Er entsteigt pünktlich auf die Minute dem Hotelaufzug und bevor sich die Menschen nach ihm umdrehen, marschiert er zügigen Schrittes die Treppe zur Empore hoch. Seine Popularität, hervorgerufen durch Filme wie "Sissi" (1955) oder Serien wie "Ich heirate eine Familie" (ab 1983), hält bis heute an. "Bei manchen Zuschauern gehöre ich wohl mittlerweile zum Mobiliar", sagt er und lächelt. Dann lässt er sich in einen Sessel sinken und fängt an zu erzählen.