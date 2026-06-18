Geheimkonferenzen sind natürlich per se interessant. Man könnte sie auch einfach nur Konferenz nennen – aber würden dann Leute kommen wie der Billionär Elon Musk, US-Finanzminister Scott Bessent, Ex-Google-CEO Eric Schmidt, wie Kaja Kallas, Außenbeauftragte der Europäischen Union? Leute wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn, dem man wohl nicht zu nahe tritt (vielleicht auch doch), wenn man ihm eine gewisse Affinität zur Geheimzirkelei unterstellt?