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DebatteDiese beiden Herren hatten ein Geheimnis

Lesezeit: 3 Min.

Bei einem Retreat von Thiels Organisation sollen unter anderem Sitzungen mit den Titeln „Bau dir eine Sekte“ und „Wie ist dein Sexleben?“ auf dem Programm stehen.
Bei einem Retreat von Thiels Organisation sollen unter anderem Sitzungen mit den Titeln „Bau dir eine Sekte“ und „Wie ist dein Sexleben?“ auf dem Programm stehen. Jiji Press/AFP, Kay Nietfeld/dpa

Im Internet kursieren Namenslisten eines verschwiegenen Elitenetzwerks rund um den libertären Strippenzieher und Tech-Milliardär Peter Thiel. Offenbar schon seit Jahren mit dabei: Jens Spahn.

Von Philipp Bovermann

SZ bei Google bevorzugen

Geheimkonferenzen sind natürlich per se interessant. Man könnte sie auch einfach nur Konferenz nennen – aber würden dann Leute kommen wie der Billionär Elon Musk, US-Finanzminister Scott Bessent, Ex-Google-CEO Eric Schmidt, wie Kaja Kallas, Außenbeauftragte der Europäischen Union? Leute wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn, dem man wohl nicht zu nahe tritt (vielleicht auch doch), wenn man ihm eine gewisse Affinität zur Geheimzirkelei unterstellt?

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