Peter Sloterdijk schreibt mit. In der neuen Folge seiner „Zeilen und Tage“ begleiten wir ihn durch die Jahre 2017 bis 2020. Das Angebot seiner blitzenden Pointen: über den Dingen stehen.

Manchmal hat der Zeit-Mitschreiber einfach keine Lust. Dann sorgt der „Ekel an den laufenden Ereignissen“, der „Trump-Dreck, der Erdoğan-Dreck, der AfD-Dreck“, für eine kurze Pause. Die seit Jahrzehnten praktizierte Übung, jeden Morgen im Notizheft einige Gedanken zum laufenden Geschehen festzuhalten, setzt für einen Moment aus. Aber meistens nutzt Peter Sloterdijk in seinen Notizen die täglichen Zumutungen als Startrampen für kühlen Spott oder kurze Ausflüge ins vertraute Gelände der heiteren oder räsonierenden Spekulation.