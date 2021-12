Peter Singer wurde 1946 im australischen Melbourne geboren. Seit 1999 ist er Professor für Bioethik an der Princeton University im US-Bundesstaat New Jersey. Rund ein Drittel ihres Einkommens spenden Singer und seine Frau Renata an wohltätige Organisationen, die als besonders effektiv bewertet wurden.

